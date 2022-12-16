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    В прокат выходит фантастическая драма про семью, разлученную космосом

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    22 декабря в кино — фантастический фильм «Мира». Картину снял режиссер Дмитрий Киселев («Время первых», «Лондонград. Знай наших»). По сюжету, «Мира» — это орбитальная космическая станция, на которой работает космонавт Арабов. Он давно потерял контакт со своей дочерью Лерой, но когда планете и их родному городу угрожает гигантский астероид — неурядицы позабыты, и отец выходит на связь с дочерью из космоса, стараясь предотвратить бедствие. Слоган фильма — «Для семьи космос не расстояние».

    Главные роли играют Анатолий Белый и Вероника Устимова. В фильме снялись также Дарья Мороз, Андрей Смоляков, Владимир Симонов и Татьяна Догилева.

    Съемки фильма проходили во Владивостоке. Над многочисленными визуальными эффектами работала студия Main Road Post, которая ранее участвовала в создании таких проектов, как «Сталинград», «Притяжение» и «Вторжение». Общий бюджет картины составил 540 миллионов рублей.

    12+

    Федор Дубшан

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    КиноДмитрий КиселевФантастика
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