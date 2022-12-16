В прокат выходит фантастическая драма про семью, разлученную космосом

22 декабря в кино — фантастический фильм «Мира». Картину снял режиссер Дмитрий Киселев («Время первых», «Лондонград. Знай наших»). По сюжету, «Мира» — это орбитальная космическая станция, на которой работает космонавт Арабов. Он давно потерял контакт со своей дочерью Лерой, но когда планете и их родному городу угрожает гигантский астероид — неурядицы позабыты, и отец выходит на связь с дочерью из космоса, стараясь предотвратить бедствие. Слоган фильма — «Для семьи космос не расстояние».
Главные роли играют Анатолий Белый и Вероника Устимова. В фильме снялись также Дарья Мороз, Андрей Смоляков, Владимир Симонов и Татьяна Догилева.
Съемки фильма проходили во Владивостоке. Над многочисленными визуальными эффектами работала студия Main Road Post, которая ранее участвовала в создании таких проектов, как «Сталинград», «Притяжение» и «Вторжение». Общий бюджет картины составил 540 миллионов рублей.
12+
Федор Дубшан