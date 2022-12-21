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    В Мариинском расскажут новую версию «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова

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    Фото: mariinsky.ru
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    Николай Римский-Корсаков создавал оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» с 1903 по 1907 год. Премьера состоялась в 1907 году в Мариинском театре. 24 и 25 декабря 2022 года в Мариинском-2 пройдут премьерные показы новой редакции оперы Римского-Корсакова. Режиссер спектакля — Алексей Степанюк. Дирижер и музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

    Либретто автор написал сам совместно с русским поэтом и либреттистом Владимиром Бельским. Поэт был постоянным соратником и другом композитора — вместе они работали над операми «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок».

    В центре сюжета легенда о граде Китеже и о святой Февронии Муромской. Источниками послужили жития святых, летопись, собранные этнографами фольклорные записи. Два сюжета о невидимом граде Китеже, который является как бы раем на земле, и о супружеской паре Петре и Февронии соединяются в опере в мифологический образ России в её былинно-сказочном прошлом. Музыкальный язык оперы также необычен — вокальное письмо написано в особой манере, близкой к народным распевам.

    Премьера — новая редакция постановки 1994 года. Создатели спектакля обещают изменения в сценическом действии и оформлении. За сценографию отвечает также Алексей Степанюк.

    24 декабря показ начнется в 18:00, 25 декабря — в 12:00.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: mariinsky.ru

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