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    Чук и Гек встретятся с Хозяйкой Медной горы — в кино

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    Фото: vlgfilm.ru/
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    22 декабря начинается показ нового фильма Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение». Кино сняли по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара про двух братьев и их маму, отправившихся в путешествие, чтобы встретить Новый Год с отцом-геологом.

    Рассказ уже был экранизирован в 1953 году режиссером Иваном Лукинским — не отходя далеко от гайдаровской фабулы. В новом же фильме Александр Котт позволит встретиться советским детям с бажовской Хозяйкой Медной горы. По словам создателей картины, жанр фильма — «детское приключенческое роуд-муви с музыкальными номерами и элементами фантастики». Сказочный лес, куда попадут Чук и Гек, напомнит зрителям волшебную Нарнию. Кроме уральских сказочных существ, тут оживут и детские игрушки, похожие на персонажей Миядзаки.

    Снимали фильм в Пермском крае, Карелии и Белоруссии. А музыку к фильму написал знаменитый композитор Алексей Айги («Страна глухих», «Счастье»). Оператором картины выступил постоянный коллега Александра Котта Петр Духовской.

    Фото: vlgfilm.ru/
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    Родителей Чука и Гека сыграли Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь. Кроме того, тут появятся Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал», «Серебряные коньки») и Александр Самойленко («Аритмия», «Ночной дозор»).

    6+

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru/
    Фото: vlgfilm.ru/

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    КиноНовогодние сказкиСказкиЭкранизацииДетское киноЧук и ГекАркадий Гайдар
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