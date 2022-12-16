Чук и Гек встретятся с Хозяйкой Медной горы — в кино

22 декабря начинается показ нового фильма Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение». Кино сняли по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара про двух братьев и их маму, отправившихся в путешествие, чтобы встретить Новый Год с отцом-геологом.
Рассказ уже был экранизирован в 1953 году режиссером Иваном Лукинским — не отходя далеко от гайдаровской фабулы. В новом же фильме Александр Котт позволит встретиться советским детям с бажовской Хозяйкой Медной горы. По словам создателей картины, жанр фильма — «детское приключенческое роуд-муви с музыкальными номерами и элементами фантастики». Сказочный лес, куда попадут Чук и Гек, напомнит зрителям волшебную Нарнию. Кроме уральских сказочных существ, тут оживут и детские игрушки, похожие на персонажей Миядзаки.
Снимали фильм в Пермском крае, Карелии и Белоруссии. А музыку к фильму написал знаменитый композитор Алексей Айги («Страна глухих», «Счастье»). Оператором картины выступил постоянный коллега Александра Котта Петр Духовской.
Родителей Чука и Гека сыграли Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь. Кроме того, тут появятся Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал», «Серебряные коньки») и Александр Самойленко («Аритмия», «Ночной дозор»).
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Федор Дубшан