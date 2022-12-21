«Такой театр» представит «Закрытое исследование» по пьесе Ивана Вырыпаева

22 и 23 декабря пройдут первые показы спектакля Станислава Белозерова «Закрытое исследование» по пьесе Ивана Вырыпаева. 18+
«Исследование» в этом спектакле посвящено тем вопросам, от которых часто отмахивается человек. О лжи самому себе и другим. О физической силе и её культе. Об осознании приближения экологической катастрофы. Почему мы отмахиваемся от этих вопросов? Зрителям предстоит услышать вопросы и, возможно, ответы по поводу религии и глобального потепления, национальности и секса, толерантности и новой этики.
Пьесу написал Иван Вырыпаев — культовый автор для современного российского театра. Ее премьера состоялась осенью 2021 года на читке фестиваля «Любимовка».
Спектакль «Закрытое исследование» станет завершением трилогии, исследующей интегральные методы коммуникации. В трилогию также входят спектакли «Иранская конференция» и «Бумерит».
В ролях: Васса Бокова, Юлия Гришаева, Александр Лушин, Александра Жарова/Кристина Токарева, Павел Филиппов/Александр Кошкидько.
Напомним, что весной в ряде российских театров были отменены показы спектаклей по пьесам драматурга Ивана Вырыпаева.
Полина Никитина