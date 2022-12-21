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    «Такой театр» представит «Закрытое исследование» по пьесе Ивана Вырыпаева

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    22 и 23 декабря пройдут первые показы спектакля Станислава Белозерова «Закрытое исследование» по пьесе Ивана Вырыпаева. 18+

    Фото: vk.com/takoyteatr
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    «Исследование» в этом спектакле посвящено тем вопросам, от которых часто отмахивается человек. О лжи самому себе и другим. О физической силе и её культе. Об осознании приближения экологической катастрофы. Почему мы отмахиваемся от этих вопросов? Зрителям предстоит услышать вопросы и, возможно, ответы по поводу религии и глобального потепления, национальности и секса, толерантности и новой этики.

    Пьесу написал Иван Вырыпаев — культовый автор для современного российского театра. Ее премьера состоялась осенью 2021 года на читке фестиваля «Любимовка».

    Спектакль «Закрытое исследование» станет завершением трилогии, исследующей интегральные методы коммуникации. В трилогию также входят спектакли «Иранская конференция» и «Бумерит».

    В ролях: Васса Бокова, Юлия Гришаева, Александр Лушин, Александра Жарова/Кристина Токарева, Павел Филиппов/Александр Кошкидько.

    Напомним, что весной в ряде российских театров были отменены показы спектаклей по пьесам драматурга Ивана Вырыпаева.

    Полина Никитина

    Фото: vk.com/takoyteatr

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