В России отменяют спектакли по пьесам Вырыпаева. Ранее драматург решил отдавать гонорар беженцам с Украины

В ряде российских театров были отменены показы спектаклей по пьесам драматурга Ивана Вырыпаева. Издание «Театр» 14 марта сообщило , что, например, «по техническим причинам» был отменён показ спектакля «Волнение» в БДТ имени Товстоногова с Алисой Фрейндлих в главной роли; на сцене московского Театра имени Пушкина 14 марта и 25 апреля не состоятся показы «Солнечной линии» Виктора Рыжакова, а в Театре Наций отменили показы спектакля-лауреата «Золотой Маски-2020» — «Иранской конференции» (22, 29 марта и 16 апреля): в звездном спектакле, недавно побывавшем в Петербурге, играли Евгений Миронов, Игорь Верник, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов и другие.

Также «Иранскую конференцию» не будут в ближайшие даты играть и в других театрах — свои спектакли по этой пьесе шли в Воронежском Камерном театре и в новосибирском «Глобусе».



Кроме того, еще 11 марта о «невозможности» показов спектакля «Солнечная линия» заявили в ярославском Театре имени Федора Волкова. На сайте учреждения культуры прямо говорилось, что отмена связана с позицией автора. «Театр считает такие действия драматурга Вырыпаева неприемлемыми в первую очередь по отношению к зрителям, — заявили в театре. — Мы не хотим, чтобы через театральное искусство навязывалась односторонняя политическая позиция, а зритель помимо своей воли втягивался в те или иные акции».



Ранее драматург Иван Вырыпаев на собственном сайте выложил обращение к российским театрам, в которых идут его пьесы.



«Я принял решение и хочу сообщить вам, что все деньги которые я буду получать от вашего театра, я буду переводить в фонды помощи Украины, разумеется, (и я хочу это подчеркнуть) эти деньги пойдут только на мирные цели, и ни в коем случае, не на военные, — написал Вырыпаев. — Наши с вами деньги пойдут на оказание помощи украинским беженцам, детям и матерям, всем, кто сейчас нуждается в этой помощи».

