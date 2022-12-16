В прокат выходит криминальный триллер с Жюльет Бинош и Морганом Фриманом

22 декабря на экранах стартует фильм режиссера Анны Гуттормсгард «Последний рейс». Французская звезда Жюльет Бинош играет водителя грузовика Салли, которая занимается опасными перевозками: контрабандой запрещенных товаров. Цель благая — спасти своего брата (его играет Фрэнк Грилло) от опасной банды. Но в очередной поездке она обнаруживает, что вынуждена перевозить девочку-подростка. Тем временем оперативники ФБР уже идут по горячим следам. Среди них опытный следователь Герик, которого играет Морган Фриман.

Режиссер сама написала сценарий к картине. По словам Анны Гуттормсгард, она давно хотела снять такой фильм: когда она была подростком, оказалось, что в доме ее друга был публичный дом. Это настолько потрясло Анну, что с тех пор она хотела поделиться этим переживанием с публикой, ощущением драмы, о которой мало кто знает и говорит.

В то же время у фильма случились и проблемы. Дорожный патруль штата Миссисипи, где происходит действие фильма, выразил обеспокоенность тем, что фильм может запятнать репутацию организации. Кроме того, как выяснилось, актеры неправильно носят полицейскую униформу.



При этом премьера фильма вполне успешно состоялась на швейцарском кинофестивале в Локарно, а режиссер по итогам даже получила Мемориальную премию Заки Гордона «за выдающиеся достижения в написании сценариев».



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Федор Дубшан

