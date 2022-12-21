В Михайловском замке покажут графику XVIII века, которую редко экспонируют

Собрание рисунков и акварелей Русского музея крайне обширно, но эти вещи нельзя экспонировать часто и подолгу. Выставка в Михайловском замке — шанс увидеть работы русских и зарубежных мастеров, которые обычно хранятся в фондах.

На выставке «Рисунки и акварели. XVIII век» вы сможете увидеть натурные штудии, этюды к живописным работам Антона Лосенко и Петра Соколова, эскизы барельефов Михаила Козловского, серию типажей нищих-слепцов Ивана Ерменёва, видовые акварели Семёна Щедрина и Михаила Иванова. Среди работ зарубежных художников будут рисунки и акварели Жана-Батиста Лепренса, Франческо Фонтенбассо, Пьетро Гонзаги, Джакомо Кваренги, Тома де Томона и других. Это будут эскизы плафонов и театральных декораций, шаржи и силуэты.

XVIII век во многом стал переломным для русского искусства. XVII столетие в Русском музее несколько лет назад в рамках одноимённой выставки назвали «осенью русского Средневековья» — временем заката древнерусской культуры. В петровскую же эпоху и после неё — например, когда при Елизавете Петровне в Петербурге появилась Академия художеств, — в Россию активно импортировали западноевропейские образцы «художеств». Эволюция русского искусства сменила курс, дополнившись общеевропейской логикой развития. Резкие перемены и адаптация — то, что происходило не только с государством и обществом, но и с культурой и искусством.

Внимание же зрителей в России традиционно сфокусировано на второй половине XIX столетия, времени расцвета русского реализма и передвижников. XVIII век остаётся несколько в тени, а уж графику оттуда мы видим совсем редко. Так что не упускайте возможность.



Выставка «Рисунки и акварели. XVIII век» пройдёт в Михайловском (Инженерном) замке с 23 декабря 2022 по 27 марта 2023. 18+



Анастасия Семенович

