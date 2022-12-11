На «Площади Искусств» развернут письма Ваг Гога с Евгением Мироновым и «Зеленые рукава»

Ван Гог. Письма к брату Фото: Фото с официального сайта Евгения Миронова Поделиться Поделиться





Главный зимний фестиваль академической музыки соберет самых известных российских исполнителей в залах Филармонии с 13 по 25 декабря. На «Площади Искусств» выступят знаменитые солисты, среди которых Хибла Герзмава и Алексей Любимов, Вадим Репин и Денис Мацуев; прославленные коллективы — как наш заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Филармонии, так и московские Musica Viva и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова; а также пройдут спектакли-концерты с участием Евгения Миронова и Алены Бабенко. 6+



Фестиваль 13 декабря откроет заслуженный коллектив с Николаем Алексеевым — Первой, «Классической» симфонией Прокофьева. В этом концерте с оркестром сыграет пианист Денис Мацуев, солируя в Рапсодии на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова и Первом концерте Шостаковича. Также в этот вечер прозвучит сюита из балета «Болт».

Продолжит фестиваль общедоступный концерт (билеты на него стоят всего по 200 рублей) 14 декабря, самый новаторский по программе — молодежный камерный оркестр ЗКР Филармонии исполнит Концерт для камерного оркестра «Дамбартон-Оукс» Стравинского, «Славянский концерт» для органа и струнного оркестра Слонимского, фантазию Воана-Уильямса (1872–1958) на тему песни «Зеленые рукава» и «Шейкерские петли» ныне живущего американского композитора и лауреата Пулитцеровской премии Джона Кулиджа Адамса.



Любителям вокальных вечеров в программе фестиваля стоит обратить внимание на концерт Алексея Татаринцева 15 декабря (в Малом зале) с ариями из опер, романсами и русскими народными песнями, а также оперный Гала 25 декабря (в Большом зале), он же концерт-закрытие фестиваля: Хибла Герзмава напомнит лучшие музыкальные сцены из опер Верди, Чилеа, Пуччини и Масканьи.

На фестивале этого года есть аутентичная составляющая: концерт пианиста Алексея Любимова, для которого в Петербург специально привезут из рыбинского музея «правильный» исторический инструмент. Услышать, как на нем звучат сочинения Моцарта, Шопена и Бетховена, можно будет 22 декабря в Малом зале.



Афиша вообще изобилует звучанием фортепиано: кроме Мацуева и Любимова, выступят Николай Луганский (19 декабря, Большой зал), Борис Березовский (21 декабря, Большой зал), Элисо Вирсаладзе (22 декабря, Большой зал).



Событием станет возвращение на филармоническую сцену Петербурга после нескольких лет отсутствия Владимира Спивакова с его Национальным филармоническим оркестром России 17 декабря (в программе — Рахманинов, Лядов, Скрябин).

Отдельная страница фестиваля — спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к брату» в постановке Марины Брусникиной, в котором выступят Евгений Миронов и камерный оркестр «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.



Ну а маленьких слушателей увлечет новогодняя литературно-музыкальная сказка с анимированными иллюстрациями на большом экране — «Зимний мастер». Сочинение детского автора Нины Дашевской в исполнении Алены Бабенко прозвучит с музыкой Моцарта, Вивальди, Элгара, Карманова и других.

Также к программе фестиваля относятся проекты соседей Филармонии по площади Искусств — в частности, премьерный показ балета «Идальго из Ла-Манчи» на музыку Минкуса в Михайловском театре 14 декабря.

На фестивале запланированы онлайн-трансляции. Полная программа — на сайте Филармонии.

