В Филармонию ради одного концерта привезут из Рыбинска музейный рояль. Он вернет подлинное звучание венским классикам

Ради одного концерта 22 декабря в Малый зал Филармонии из Рыбинска привезут рояль Érard, произведенный в Париже в 1848 году. Обычно он экспонируется в Музее-мастерской фортепиано: инструмент был восстановлен мастером-реставратором Алексеем Ставицким.



В Петербург старинный рояль «вызван» помочь аутентично зазвучать сочинениям Моцарта, Бетховена и Шопена. Их исполнит пианист Алексей Любимов, один из главных специалистов по исторически информированному исполнительству и создатель факультета исторического и современного исполнительского искусства в Московской консерватории. В программе концерта — две сонаты Моцарта, «Лунная» Бетховена и сочинения Шопена — Баркарола (ровесница «гастролирующего» рояля) и Скерцо № 1.

