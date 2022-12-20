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    В библиотеке Гоголя расскажут про сущих бестий: кота и кролика — символов грядущего года

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    Сообщество «Бестиарий (манускрипты)» подгадало беседу к году Кота и Кролика. Но поскольку он наступит еще нескоро — 22 января, поговорят о том, что эти животные символизировали для жителей не только Китая, но и других государств, начиная с Месопотамии. Бесплатно. 12+

    Фото: vk.com/bestiarumvocabulum
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    «Бестия» — нелестное определение для человека: «подлый», «изверг», «чудовище». Хотя «бестия» с латыни — просто дикий зверь. Бестиариями в Средние века называли сборники зоологических статей — в них упоминались и такие животные, которых никто в глаза не видел: какой-нибудь василиск или мантикора. О реально существующих зверях бестиарии рассказывали тоже не в простоте: если пеликан — то намек на Христа, если обезьяна — то что-то дьявольское. Кот в бестиариях имел репутацию животного, мягко говоря, противоречивого. Иногда художник норовил запихнуть кота даже в сцену искушения Евы в райском саду.

    Сложно поручиться, что в бестиариях изображен именно кролик, а не заяц: в конце концов, заяц упомянут в Ветхом Завете. Как бы то ни было, на страницах средневековых книг длинноухое существо орудует топорами и мечами и периодически кого-нибудь убивает.

    Сообщество «Бестиарий (манускрипты)» собирает электронные версии средневековых бестиариев. Поэтому насмотрелись на котов и кроликов в самых причудливых ситуациях. Расскажут, в каком виде они встречаются в бестиариях — а также в мифах, легендах и преданиях.

    Фото: vk.com/bestiarumvocabulum
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    Слушаем 24 декабря лекцию «Бестиарии: Кот сквозь века» в библиотека Гоголя (Среднеохтинский пр, д. 8). Запись на страничке библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    Фото: vk.com/bestiarumvocabulum
    Фото: vk.com/bestiarumvocabulum

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