В кино — ремейк культовой «Игрушки» с Пьером Ришаром

С 22 декабря на экранах — фильм «Новая игрушка». Режиссер Джеймс Ют («Любовь с препятствиями») почти полвека спустя решил создать ремейк знаменитого фильма Франсиса Вебера с Пьером Ришаром в главной роли.
Сюжет изменился, впрочем, несильно: точно так же капризный мальчик из богатой семьи получает в подарок игрушку: живого взрослого человека. Только тут это ночной сторож Сами (Жамель Деббуз, актер марокканского происхождения, памятный по «Амели» и «Ангел-А»). Богатого отца мальчика играет Даниэль Отой («Манон с источника», «Приключения Реми»). Кстати, актеры являются большими друзьями и давно хотели поработать вместе.
Джеймс Хут сохранил проблематику оригинального фильма, но учел, что французское общество с 70-х годов сильно диверсифицировалось. Теперь к экономическому неравенству добавился и конфликт культур. Впрочем, фильм все равно остается не трактатом о классовой борьбе, а французской комедией в классических ее традициях.
6+
Федор Дубшан