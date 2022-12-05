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    Оборачивают и прячут от греха. Как в Петербурге теперь продают и не продают книги иноагентов

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    7 комментариев
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
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    Российские умы продолжают защищать от пагубного влияния иноагентов: с 1 декабря в силу вступил Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Прописаны там в том числе правила продажи и маркировки книг за авторством таких лиц. Корреспондент «Фонтанки» прогулялась по городским книжным и посмотрела, как это работает на практике.

    Поиск «нежелательной» литературы начинаю с самого центра города — Дома книги, открытого недавно поcле реконструкции. В разделе с исторической литературой сначала ищу Зыгаря* по красным обложкам. Нет, вроде нет. Потом присматриваюсь к фамилиям авторов и конкретным полкам. Снова мимо.

    Может, плохо ищу? Обращаюсь к проходящему мимо консультанту

    — Есть из Зыгаря* что-нибудь?

    — Пойдёмте посмотрим.

    Следующие пару минут мы честно выискиваем на полках несуществующего Зыгаря*.

    — Нет, он нам не приходил. Почему, не знаю. Мы же только с 12-го открылись, и с самого начала, с открытия, у нас нет его, — то ли вспоминает, то ли убеждается в своем предположении сотрудница Дома книги.

    На этаже с художественной литературой та же история, но уже с подробностями.

    — Глуховский**…Глуховский** у нас временно снят с продажи, потому как он… — сотрудница выдерживает драматическую паузу, — иноагент. Будет чуть попозже, там специальные наклейки на него надо будет наклеить. Он у нас есть, но продавать пока мы не можем.

    На сайте Дома книги «запрещёнка», кстати, в наличии: Глуховский** и Быков***. Зыгаря* нет. Под двумя обложками красуется надпись «Распродано». Народная любовь сильнее иноагентства.

    Следующая остановка — флагманский «Буквоед» на Невском, 46.

    — Подскажите, пожалуйста, где можно найти Глуховского**? — невинно обращаюсь к продавцу в секции «художки».

    Он переспрашивает, но потом пробивает по базе и ведет к нужным полкам. Вот вам, пожалуйста: «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035». Здесь же стоят «Сумерки» и «Будущее». Посмотреть, что внутри, не получится: книги упакованы в прозрачную пленку с небольшим значком «18+».

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    Поднимаюсь на этаж выше — тут находится весь нон-фикшн. «Вся кремлевская рать» Зыгаря* на месте, а вот «Империя должна умереть» найти почему-то не могу. Нужен консультант.

    — Здравствуйте, «Империя должна умереть» есть у вас?

    Продавец оборачивается. Тот же парень, который искал Глуховского**. «Да вот же он», — хихикает молодой человек и указывает на полку. Кажется, меня раскусили.

    Автор книги Михаил Зыгарь внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
    Автор книги Михаил Зыгарь внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентовФото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»
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    В «Буквоеде» на Пестеля упаковка точно такая же, прозрачная.

    «Они теперь все обязательно в пленке и 18+. Вот, собственно. И пленку снимать запрещено», — объясняет сотрудник. На этом моменте что-то в моем мозгу сломалось, и я на секунду представила, что плёнку нельзя снимать совсем. Купил книгу и знай себе со всех углов её рассматривай. Но нет, это перед покупкой полистать нельзя, а дома — на здоровье.

    О том, что книги иностранных агентов теперь не посмотреть в магазине, покупателям сразу же говорят в «Подписных изданиях». На всех «иноагентских» произведениях там наклеили соответствующее предупреждение: «К сожалению, мы не можем открыть для вас это издание, потому что в его создании принимал участие автор, которого Минюст РФ считает иностранным агентом».

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    В качестве завершающей ноты — грустный смайлик. Сами книги обернуты в прозрачную пленку, под которой виднеется маркировка 18+. Наклейки магазин распечатал самостоятельно. Стоимость дополнительной упаковки никто, конечно, не компенсировал.

    Как рассказал «Фонтанке» совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов, принципиально после введения новых правил в магазине ничего не изменилось: «На выкладках и полках никаких ротаций этих книг не производилось. Мы также не можем констатировать, что книги авторов-«иноагентов» стали покупать сильно активнее, хотя определенный рост есть — все-таки эти имена последние несколько недель постоянно на слуху. Но книги Зыгаря*, Долина****, Шульман****** и до этого года высоко ценились читателями, критиками, профессиональным сообществом, поэтому связывать их популярность со статусом их авторов несправедливо».

    В книжной лавке правого толка «Листва» книги иноагентов популярностью, напротив, не пользуются. В магазине их, по словам продавца, всего шесть штук: «С начала СВО их никто не покупает в связи с отношением к авторам, судя по всему. Если кто-то придет их купить, это будет скорее проверка, нежели обычные покупатели».

    Автор книги Виктор Вахштайн внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
    Автор книги Виктор Вахштайн внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентовФото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»
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    Обложки здесь сделаны вручную: книги обернуты в белые листы, а сверху замотаны пленкой. Спереди указан автор, название, стоимость и возрастной ценз.

    — Мы основное количество книг просто не разворачивали. Какие-то завернули в пленку и так собираемся продолжать делать, — рассказывает о продаже книг иностранных агентов совладелица «Все свободны» Любовь Беляцкая. Упаковка тут выглядит примерно так же, как в «Буквоеде»: просто прозрачная, без дополнительных пометок.

    — Проверки какие-то были?

    — Проверок не было еще.

    — Ждёте?

    — Я уже ничего не жду в этой жизни. Интересно, что будет дальше. Ждем следующего раунда — закона о пропаганде ЛГБТ.

    Пока этот текст готовили, закон, кстати, успели подписать.

    Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

    * Михаил Зыгарь — внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

    ** Дмитрий Глуховский — внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

    *** Дмитрий Быков — внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

    **** Антон Долин — внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

    ***** Екатерина Шульман — внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

    .

    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Автор книги Михаил Зыгарь внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
    Автор книги Михаил Зыгарь внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентовФото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»
    Автор книги Виктор Вахштайн внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
    Автор книги Виктор Вахштайн внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентовФото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Свободу Лёхе!05 Дек 2022 в 21:24
    В тексте, Екатерина Шульман представлена, как.. КВ, а в самом низу, как.. 5 звёздочек, исправьте пожалуйста..)
    +0−0
    муматор05 Дек 2022 в 20:53
    Это просто позор какой-то!(с)
    +2−0
    EveReady05 Дек 2022 в 20:20
    В прозрачную - упущение. Надо сразу в черную, что уж там мелочиться. Мрак.
    +2−0
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