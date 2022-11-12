Не протолкнуться. В Петербурге с аншлагом открыли Дом книги

За десять минут до официального открытия обновленного Дома книги у дверей магазина собралась очередь из желающих увидеть его первыми. Посетители медленно просачиваются через рамки, демонстрируя охране содержимое своих сумок.

Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Почему все стоят? Тут будет что-то? — спрашивают любопытствующие. — Дом книги открывается после ремонта. — А он закрывался?

Частный Дом книги, который работал в Доме Зингера, в марте 2022 года закрылся после нескольких лет судебных тяжб. На его месте 12 ноября открылся новый магазин, которым будет управлять АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги»», принадлежащее городу.

— Я новости не читаю с февраля, — рассказывает что-то в толпе молодой человек, обращаясь к девушке. Та слушает его рассказы про КВН и интеллектуальные шутки, закрываясь от порывистого ветра. На открытие пришла публика разных возрастов, но, как показалось, чаще всего мелькают пожилые и юные лица. В нос ударяет запах стройматериалов. В помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, восстановили исторические люстры, установили подсветку, звуковое и видеооборудование. Стены сменили зелёный цвет на кирпичный. Магазин обзавелся новой мебелью, которая была изготовлена на заказ. Последние приготовления к открытию заканчивали сегодня ночью.

Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За металлодетекторами по левую руку гостей встречают стенды с произведениями петербургских писателей и книги о Петербурге, по правую — сувениры: пазлы с видами городских достопримечательностей, настольные игры, лото, наборы для сборки моделей петербургского трамвая. По центру — открытки, подарки, канцтовары и далее вглубь — книги по гуманитарным наукам. Умеющий читать — да прочтет на указателях.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В назначенный для церемонии открытия час на первом этаже появляется губернатор Александр Беглов с главой комитета по печати Владимиром Рябоволом, президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным. Ненадолго они зависают у стеллажа с петербургскими книгами, а после устремляются к залу искусств и ныряют за занавеску, где всё готово для торжественного открытия.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В церемониальной части звучали такие слова как «визитная карточка», «храм книги», «дворец книги» и вспоминали блокаду. В финале получасовой церемонии витражный потолок зала искусства превратился в экран, на котором показали световое шоу, посвященное истории Дома книги от строительства здания американской компанией «Зингер», самого крупного книжного магазина в СССР и его работы в блокаду до наших дней.

— 12 ноября 2022 года книги вернулись домой, — подчеркнул в финале голос диктора под пафосную музыку. Куда они уходили, так ни разу никто и не уточнил. Ведь до марта 2022 года здесь тоже были книги. Работа магазина прекращалась всего на несколько месяцев, просто теперь это другой магазин, и это ощущается.

После этого чиновники исчезли — стремительно направились на экскурсию по этажам. Посетители остались бродить среди полок. Совершив покупку, можно поучаствовать в лотерее и получить призы. На лестнице, ведущей на второй этаж, выстроилась змейка из желающих попытать удачу. Миллион, конечно, не дадут, но ручку, блокнот, сумку или скидку выиграть можно. Консультант заверяет, что призов еще много.

Складывается ощущение, что большинство людей пришли просто побродить по магазину и сфотографироваться. Столики для отдыха у окон заняли отработавшие свое журналисты. Корреспондент «Фонтанки» тоже присел поработать, но обнаружил, что ни розетки рядом со столом, ни вайфая нет. Зона коворкинга в Доме книги пока только в планах.



В зале художественной литературы взгляд падает на комиксы. Мимо пролетает вереница чиновников. Они направляются в смежное с магазином кафе, в глубине зала открывается дверь с надписью Ехit и за ней косяком скрываются люди в пиджаках. Посетители в этом кафе сегодня необычные. В объектив фотокамеры стоящей у двери девушки попадает ничем не примечательная семья, и моментально охранник закрывает рукой объектив. — Сказали бы, что нельзя. Незачем руками трогать, — упрекнула девушка.

Цены в кафе Rene рестораторов Сергея Глазунова и Клима Жукова больно кусаются. Овощной салат, например, стоит 450 рублей, тарелка пельменей — 490 рублей, чебуреки — 590. Еще можно отведать стейк из лосося стоимостью 1100 рублей и филе миньон с фуа-гра — за 1550 рублей.

Для любителей чего попроще напротив комиксов есть кофейня. Здесь можжевеловый «Раф» обойдется в 370 рублей, «Эрл Грей» — в 320 рублей. Напитки с выпечкой можно взять навынос или присесть за столиками в зонах для чтения между стеллажами.

Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К двум часам дня внутри становится уж слишком людно. Толпа облепляет кассу на первом этаже в два слоя, двигаться к выходу приходится гуськом. Масла в огонь подливают артисты в забавных костюмах, которые развлекают гостей. Они очень милые, но люди засматриваются на них и перестают двигаться. Находиться в толпе становится неприятно. Очередь собралась снова, но теперь уже на выходе.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И совет: хотите спокойно, вдумчиво походить — лучше приходите завтра. Потому что на момент публикации этого материала до сих пор очередь на вход в Дом Зингера. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

