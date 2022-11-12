Дом Книги готовится к открытию. В ночь перед перезапуском там моют окна и расставляют книги

Читатель «Фонтанки» в ночь на субботу, 12 ноября запечатлел последние приготовления перед торжественным открытием Дома Книги на углу Невского и Канала Грибоедова. Главный книжный города был закрыт с марта .

Открытие запланировано на 11:00 в субботу. Ради него на некоторое время будет перекрываться движение по Каналу Грибоедова и ограничиваться проезд по Невскому.

На этой неделе городские власти, которые теперь контролируют Дом Книги, показали и рассказали, что и как там теперь будет устроено.