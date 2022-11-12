    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    756мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.22eur61.54

    Дом Книги готовится к открытию. В ночь перед перезапуском там моют окна и расставляют книги

    1015
    1 комментарий

    Читатель «Фонтанки» в ночь на субботу, 12 ноября запечатлел последние приготовления перед торжественным открытием Дома Книги на углу Невского и Канала Грибоедова. Главный книжный города был закрыт с марта.

    Фото: читатель «Фонтанки» Мария
    Фото: читатель «Фонтанки» Мария
    Фото: читатель «Фонтанки» Мария
    Фото: читатель «Фонтанки» Мария
    Фото: читатель «Фонтанки» Мария
    ПоделитьсяПоделиться

    Открытие запланировано на 11:00 в субботу. Ради него на некоторое время будет перекрываться движение по Каналу Грибоедова и ограничиваться проезд по Невскому.

    На этой неделе городские власти, которые теперь контролируют Дом Книги, показали и рассказали, что и как там теперь будет устроено.

    Мероприятия, посвященные открытию, пройдут 12 и 13 ноября.

    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close