Тысячи книг, ниже цены и ремонт за 100 миллионов. Каким обновленный Дом книги откроется для петербуржцев

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Внутри дома Зингера 7 ноября кипит работа. Ремонт в помещениях Дома книги на стадии «последний штрих», в воздухе летает строительная пыль и пахнет краской. Пять дней есть у рабочих и сотрудников магазина, чтобы приготовить его к открытию, которое состоится в субботу, 12 ноября. «Фонтанка» побывала внутри и рассказывает, чем порадует посетителей обновленный книжный в центре города.

Частный Дом книги, который работал в Доме Зингера, в марте 2022 года закрылся после нескольких лет судебных тяжб. На его месте открывается новый магазин, которым будет управлять фирма, принадлежащая городу. Внешне для обывателя, возможно, он изменится не сильно, лишь на уровне ощущений. Обещано, что он станет более ориентирован на петербуржцев, которые смогут там не только выбирать и читать книги, но отдыхать и просто проводить свободное время в новом культурном пространстве.



«Надо сказать, что Дом книги никогда не являлся моим любимым книжным местом, — признался 7 ноября журналистам вице-губернатор Борис Пиотровский. — Я предпочитал всегда другие книжные магазины, потому что мне именно там нравилось и нравится проводить много времени, долго ходить, рассматривать, листать, выпить чашку кофе. У меня всегда была мечта, чтобы Дом книги стал именно таким пространством. В какой-то момент Дом книги стал, знаете, немножко не для петербуржцев. Я очень люблю туристов, мы все им очень благодарны, это важная часть жизни, но петербургский Дом книги, — несмотря на то, что он в самом центре города, на Невском проспекте, — нужно оставить в первую очередь для петербуржцев».



Эта концепция нашла отражение и в ассортименте, 80% которого будет приходиться на книги и оставшиеся 20% — на сопутствующие товары. Например, теперь в первом зале посетителей будет встречать стенд с произведениями петербургских авторов, организованный совместно с Союзом писателей Петербурга и Союзом писателей России. Будут проводиться и регулярные творческие встречи с петербургскими авторами.

Дом книги будет расширять присутствие в ассортименте литературы малых независимых издательств. «Мы будем сотрудничать с издательствами No Kidding Press, очень хорошо сотрудничаем с издательством Ad Marginem. У нас есть задача расширить отдел искусства, который будет представлен как литературой по теории искусства, по истории искусства, так и альбомами на русском и английском языках», — сообщила «Фонтанке» Александра Хлопонина, директор по закупкам АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что нового в ассортименте Помимо уже названных независимых издательств, с которыми начнёт или продолжит работать магазин, Хлопонина упомянула небольшое петербургское издательство «Геликон», которое издает петербургских авторов, «Карьера пресс», «Симпозиум», «Издательство Ивана Лимбаха». Также на втором этаже будут размещены эксклюзивные подарочные издания основанного в Петербурге специализированного издательства «Вита Нова».

Сувениров на полках станет меньше, но появится собственная продукция Дома книги.



«Мы существенно сократили зону сувениров, сделали больше акцент на сопутствующую околокнижную продукцию, и у нас появится музейная линейка. Плюс мы достаточно много работали над собственной упаковкой и собственным мерчем», — продолжает директор по закупкам. Посетители могут купить сумки-шопперы с логотипом Дома книги, блокноты, термокружки, открытки и другие товары.

Из книжной продукции сейчас закупили 60 тыс. наименований разной тиражности. Например, на «книги месяца» приходится по 300 позиций. После открытия ассортимент будет расширяться. Количество наименований книг планируют довести до 100 тысяч. В предыдущем магазине их было 90 тысяч.



Гид по этажам В субботу откроют первый и второй этажи магазина. Позже к ним добавится цокольный, куда переедет нон-фикшн литература.

На каждом этаже появятся места для чтения и отдыха гостей. Основная их часть будет расположена на втором этаже вдоль окон с видом на канал Грибоедова и Невский проспект. Также на втором этаже стоит искать отдел с детской литературой, где будет и зона для игр и мастер-классов.



На первом этаже остается пространство для взрослых со сценой для мероприятий и зрительскими местами. За книгами по искусству — тоже сюда. Специально для отдела искусства разработали дизайн-проект, включающий мебель и системы освещения. Подсветка подчеркнет уникальный витражный потолок, отдельно будут освещены стеллажи, помимо них в зале разместятся столы с фокусированной подсветкой, которая должна позволить наилучшим образом представить книги и альбомы.



«У нас работало отдельное проектное бюро «Культура света», которое сделало дизайн-проект только по освещению — как выставить, как направить лампочки на наше оборудование. Сейчас еще этого не видно, но 12-го [ноября] вы заметите, как будут «играть» книги, альбомы по искусству в этом свете», — предвкушает директор по маркетингу Дома книги Кристина Матвеева.

Изменятся ли цены Ценовая политика изменится, но, как обещают в Доме книги, по сравнению с предыдущим магазином она станет более демократичной.

«Мы понимаем, что это коммерческая организация, но нам интересно сделать книги доступными для наших покупателей, поэтому цены будут ниже, чем раньше, — говорит Александра Хлопонина. — Я не могу судить по тому, как распределялись затраты ранее, но сейчас мы понимаем, что если ранее уровень наценки был больше 100%, то сейчас мы будем придерживаться [диапазона] от 65 до 80% на книжную продукцию».

По ее словам, здесь играют важную роль коммерческие условия, которые есть у магазина с поставщиками. Скидки, которые они предоставляют, позволяют Дому книги снизить наценку и при этом быть прибыльным.



Куда пошли деньги На открытие культового книжного магазина потратили около 200 млн рублей. В эту сумму входят закупка книг, оборудования, мебели, работа дизайнеров и ремонт помещений. Под заказ изготовили 273 стеллажа, 1 753 полки и 37 столов, а также терминалы по поиску книг.

Отвечая на вопрос «Фонтанки», Борис Пиотровский назвал самым значимым вложением именно ремонт. Как сообщалось ранее, на него было выделено 100 млн рублей. Реставрация уже проводилась в Доме Зингера относительно недавно прежними обитателями, поэтому объем работы и ее стоимость были куда меньше, чем могли бы быть. В помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, привели в порядок уникальный витражный потолок, установили звуковое и видеооборудование.



«Это коммерческое предприятие, которое в самое ближайшее время должно стать безубыточным. Мы рассчитываем, что это где-то к февралю месяцу произойдет. При этом как учредитель на сегодняшний день никаких дополнительных средств город не потратил», — отметил вице-губернатор.



Часть денег, которые тратятся на открытие, есть на счетах АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги», часть средств — заемные. Недавно предприятие как раз взяло кредит в Сбербанке на 150 млн рублей. На такую же сумму, по словам Пиотровского, город планирует выделить Дому книги субсидию в следующем году.

До последнего времени в публичном поле без ответа оставался вопрос об аренде помещений нового Дома книги. Как сообщил «Фонтанке» Борис Пиотровский, речь идет о 5,8 млн рублей в месяц за почти 3 000 кв. м площадей.

Ранее Смольный предоставлял помещения в Доме Зингера в аренду на 49 лет ЗАО «Зингер», которое в свою очередь сдавало их ООО «Книжный магазин № 1», его связывают с экс-банкиром Андреем Исаевым. С 2013 года по июль 2020 года под контролем предпринимателя находились оба юрлица. Затем ЗАО «Зингер» в ходе затяжного краха Балтийского банка перешло под контроль Альфа-банка и стало оспаривать ранее заключенные договоры субаренды. Одним из доводов, с которыми в итоге согласился суд, были заведомо нерыночные условия заключения договоров и существенное занижение арендных ставок (например, в 2014 году помещения для книжного сдавались по 5 345 рублей за кв. м в месяц, а в 2015 году эта сумма уменьшилась втрое). До мизерных значений они сократились в период пандемии коронавируса в качестве поддержки предпринимательства. Но оказалось, что сам арендатор «Книжный магазин № 1» не представил доказательств, что является организацией, которая относится к особо пострадавшим от Covid-19 отраслям экономики, и, по сути, не имел права на послабления, а своим конечным субарендаторам каких-либо льгот и отсрочек по оплате аренды не предоставлял.



При этом интересно, что помещения на первом этаже здания (около 3 000 кв. м) сдавались «Книжному магазину № 1» по ставке 1 888 рублей за «квадрат» в месяц, и договор был расторгнут. Городской Дом книги теперь арендует эти же площади по ставке примерно в 1 933 рубля, что не намного больше значений, признанных судом «существенно заниженными». Но это, очевидно, совсем другая история.

