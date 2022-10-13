Дом Зингера отремонтируют за 100 млн рублей. Подрядчик должен успеть до конца ноября

Подконтрольная Смольному «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"» провела конкурс на ремонт помещений в Доме Зингера, где должен открыться обновленный магазин «Дом книги». В тендере участвовала только одна компания, которая, вероятно, и станет подрядчиком. Ей придется уложиться в крайне оптимистичные сроки.
По информации с сайта госзакупок, конкурс объявили в конце сентября. Начальная цена контракта составила 99,4 млн рублей. Заявки принимались до 6 октября. В тендере участвовала только одна компания — «Содействие». Именно с ней решено заключить договор.
Фирме предстоит отремонтировать четыре помещения на первом и втором этажах здания-памятника. Как следует из локальной сметы, рабочие расчистят керамические изразцы, уберут непригодные отделочные покрытия, отреставрируют поверхности, мебель, деревянные двери и окна. Кроме того, смета предусматривает покрытие гипсовых поверхностей сусальным золотом и воссоздание мраморной облицовки. Все работы должны быть выполнены в сжатые сроки — до 30 ноября 2022 года.
Выручка «Содействия» в 2021 году, по данным СПАРК, составила 77 млн рублей, чистая прибыль — 129 тыс. рублей. Компания принадлежит предпринимателю Димитрию Белоконеву. Она занималась ремонтом Театра музкомедии, имущества петербургского филиала «Воентелекома», разрабатывала проектно-сметные документации для капремонта помещений Апраксина двора.
Ранее Дом книги принадлежал экс-банкиру Андрею Исаеву, но в результате длительной судебной тяжбы права на помещения в Доме Зингера остались за структурами Альфа-банка. Теперь на месте прежнего книжного магазина откроется новый, который будет принадлежать Смольному.
Изначально перезапустить знаковую торговую точку планировали к дню рождения Петра Первого — 9 июня, но из-за юридических проволочек эти планы пришлось отложить. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский говорил, что все работы должны быть завершены за лето, а магазин откроется к началу осени. Однако теперь, по всей видимости, Дом книги примет первых посетителей не раньше зимы.
Всего на ремонт Дома Зингера планируют потратить 200 млн рублей. Летом городские власти заказали новую мебель за 47 млн рублей и оборудование на общую сумму более 3 млн рублей. В сентябре — октябре город закупил дизайн-проект освещения и изготовление настольных ламп совокупно на 900 тыс. рублей.