Дом Зингера отремонтируют за 100 млн рублей. Подрядчик должен успеть до конца ноября

Подконтрольная Смольному «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"» провела конкурс на ремонт помещений в Доме Зингера, где должен открыться обновленный магазин «Дом книги». В тендере участвовала только одна компания, которая, вероятно, и станет подрядчиком. Ей придется уложиться в крайне оптимистичные сроки.

По информации с сайта госзакупок, конкурс объявили в конце сентября. Начальная цена контракта составила 99,4 млн рублей. Заявки принимались до 6 октября. В тендере участвовала только одна компания — «Содействие». Именно с ней решено заключить договор.



Фирме предстоит отремонтировать четыре помещения на первом и втором этажах здания-памятника. Как следует из локальной сметы, рабочие расчистят керамические изразцы, уберут непригодные отделочные покрытия, отреставрируют поверхности, мебель, деревянные двери и окна. Кроме того, смета предусматривает покрытие гипсовых поверхностей сусальным золотом и воссоздание мраморной облицовки. Все работы должны быть выполнены в сжатые сроки — до 30 ноября 2022 года.

Выручка «Содействия» в 2021 году, по данным СПАРК, составила 77 млн рублей, чистая прибыль — 129 тыс. рублей. Компания принадлежит предпринимателю Димитрию Белоконеву. Она занималась ремонтом Театра музкомедии, имущества петербургского филиала «Воентелекома», разрабатывала проектно-сметные документации для капремонта помещений Апраксина двора.



Ранее Дом книги принадлежал экс-банкиру Андрею Исаеву, но в результате длительной судебной тяжбы права на помещения в Доме Зингера остались за структурами Альфа-банка. Теперь на месте прежнего книжного магазина откроется новый, который будет принадлежать Смольному.

Изначально перезапустить знаковую торговую точку планировали к дню рождения Петра Первого — 9 июня, но из-за юридических проволочек эти планы пришлось отложить. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский говорил, что все работы должны быть завершены за лето, а магазин откроется к началу осени. Однако теперь, по всей видимости, Дом книги примет первых посетителей не раньше зимы.

