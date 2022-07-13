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    Смольный приступает к ремонту Дома Зингера за 200 миллионов

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    Петербургские власти анонсировали начало ремонта для организации нового книжного магазина в Доме Зингера. Как заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, работы с учётом заказа мебели обойдутся в сумму порядка 200 млн рублей.

    Представитель Смольного отметил, что 1 июля с ЗАО «Зингер» (компания принадлежит структурам Альфа-банка) был заключён договор субаренды помещений Дома Зингера до 2047 года. Для организации нового книжного в помещении реорганизуют пространство.

    «Когда читатели зайдут в магазин, первое, что они увидят, — это книги. Задача — уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей», — пояснил Пиотровский. Он добавил, что на заказ будет сделана мебель из дерева и латуни. Ремонт будут проводить с учётом того, что дом является памятником.

    Книжный магазин, как и прежний, частный, будет на цокольном, первом и втором этажах. Для нового проекта планируется отобрать больше 100 тысяч наименований книг петербургских издательств. Акцент будет сделан на книги об искусстве, нон-фикшн, краеведение, художественную литературу, отметил чиновник.

    Ранее структурам Альфа-банка пришлось отстаивать свои права на помещения у владельца прежнего Дома книги Андрея Исаева. В этой тяжбе городские чиновники сделали ставку на московских банкиров.

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