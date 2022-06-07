Дом книги на канале Грибоедова снова будет принадлежать городу. Но откроется только осенью

Арбитражный суд Северо-Запада в кассационной инстанции отклонил претензии прежнего субарендатора Дома Зингера. Городские власти уже объявили, что теперь в нем после ремонта откроется обновленный Дом книги, подконтрольный Смольному.

Судебная тяжба между прежним субарендатором знакового здания на углу канала Грибоедова и Невского проспекта — ООО «Книжный магазин № 1 » (его связывают с экс-банкиром Андреем Исаевым) и структурами Альфа банка, которые сейчас арендуют Дом Зингера у города, длится больше года. В нескольких инстанциях ЗАО «Зингер» добилось расторжения многолетнего договора с «Книжным магазином № 1 », но тому удалось довести дело до кассации.

Однако прежний субарендатор съехал из Дома Зингера еще в марте, и с тех пор площадка пустовала.

После победы в предыдущих инстанциях вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский анонсировал перезапуск знаковой торговой точки. За счет подконтрольного городу оператора книжных магазинов планировалось провести полный ремонт помещений Дома книги и открыть его уже к дню рождения Петра Первого — к 9 июня.

Однако из-за юридических проволочек эти планы пришлось отложить.

«За это время рабочая группа успела активно поработать: продуманы планы размещения торговых зон, подготовлены сметы, заключены все соглашения, — рассказал в своем телеграм-канале Борис Пиотровский. — В ближайшее время будут оформлены договорные отношения, после чего мы сможем начать косметический ремонт магазина и обновление торгового оборудования».