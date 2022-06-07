    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрВыставка Врубеля- что смотретьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Дом книги на канале Грибоедова снова будет принадлежать городу. Но откроется только осенью

    1700
    обсудить

    Арбитражный суд Северо-Запада в кассационной инстанции отклонил претензии прежнего субарендатора Дома Зингера. Городские власти уже объявили, что теперь в нем после ремонта откроется обновленный Дом книги, подконтрольный Смольному.

    Судебная тяжба между прежним субарендатором знакового здания на углу канала Грибоедова и Невского проспекта — ООО «Книжный магазин № 1» (его связывают с экс-банкиром Андреем Исаевым) и структурами Альфа банка, которые сейчас арендуют Дом Зингера у города, длится больше года. В нескольких инстанциях ЗАО «Зингер» добилось расторжения многолетнего договора с «Книжным магазином № 1», но тому удалось довести дело до кассации.

    Однако прежний субарендатор съехал из Дома Зингера еще в марте, и с тех пор площадка пустовала.

    После победы в предыдущих инстанциях вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский анонсировал перезапуск знаковой торговой точки. За счет подконтрольного городу оператора книжных магазинов планировалось провести полный ремонт помещений Дома книги и открыть его уже к дню рождения Петра Первого — к 9 июня.

    Однако из-за юридических проволочек эти планы пришлось отложить.

    «За это время рабочая группа успела активно поработать: продуманы планы размещения торговых зон, подготовлены сметы, заключены все соглашения, — рассказал в своем телеграм-канале Борис Пиотровский. — В ближайшее время будут оформлены договорные отношения, после чего мы сможем начать косметический ремонт магазина и обновление торгового оборудования».

    «Все работы должны быть завершены за лето. Открытие обновлённого легендарного книжного магазина планируем на начало осени», — сообщил Пиотровский.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close