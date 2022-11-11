Открытие Дома книги ограничит движение по Невскому проспекту

Проведение мероприятий, посвящённых торжественному открытию после реконструкции Дома книги компании «Зингер» в субботу, 12 ноября, ограничит движение транспорта в самом центре Петербурга. О грядущих неудобствах для автомобилистов 11 ноября рассказали в медиацентре городского правительства.



В частности, с 11:30 до 12:30 субботы полностью перекроют движение по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта.



Кроме этого, с 11:30 до 12:30 будет сужена проезжая часть Невского проспекта — от набережной канала Грибоедова до Малой Конюшенной улицы.