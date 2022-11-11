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    Открытие Дома книги ограничит движение по Невскому проспекту

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    Проведение мероприятий, посвящённых торжественному открытию после реконструкции Дома книги компании «Зингер» в субботу, 12 ноября, ограничит движение транспорта в самом центре Петербурга. О грядущих неудобствах для автомобилистов 11 ноября рассказали в медиацентре городского правительства.

    В частности, с 11:30 до 12:30 субботы полностью перекроют движение по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта.

    Кроме этого, с 11:30 до 12:30 будет сужена проезжая часть Невского проспекта — от набережной канала Грибоедова до Малой Конюшенной улицы.

    Также с 00:00 до 23:59 вводится временный запрет остановки на набережной канала Грибоедова — от Чебоксарского переулка до Невского проспекта.

    О том, каким предстанет после ремонта обновлённый Дом книги перед петербуржцами и гостями города, смотрите и читайте на «Фонтанке».

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