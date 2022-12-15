    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.36eur67.45

    Анатолий Праудин представит «Палату № 6» в «Балтийском доме»

    289
    обсудить
    Фото: baltic-house.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    23 и 24 декабря и 12 и 31 января в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдут премьерные показы спектакля «Палата № 6». Режиссер Анатолий Праудин представляет знаменитую чеховскую повесть как зеркало, смотреть в которое зрителю будет одновременно тревожно и невероятно интересно.

    Праудин следует за Чеховым, превращая мир палаты для душевнобольных в метафору всего мира — «беспросветный быт больницы маленького городка, по безысходности сравнимый разве что с тюрьмой, вырастает до масштабов всего человечества, своими собственными руками делающего жизнь невыносимой».

    Однако создатели спектакля утверждают, что пессимистических настроений в спектакле не будет. Главная цель постановки — напомнить о том, что каждый способен повлиять на окружающую реальность. По словам режиссера, «каждый из нас ответственен за мир, в котором мы живем. И это требует труда в поте лица своего, честности и смелости и любви к ближнему своему, яко же к самому себе».

    Повесть Антона Чехова вышла в 1892 году в журнале «Русская мысль». Современники читали её название как «Палата номер шестой».

    Инсценировку выполнил В. Бугаков. В спектакле занята труппа театра.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: baltic-house.ru/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close