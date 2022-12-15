Анатолий Праудин представит «Палату № 6» в «Балтийском доме»

23 и 24 декабря и 12 и 31 января в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдут премьерные показы спектакля «Палата № 6». Режиссер Анатолий Праудин представляет знаменитую чеховскую повесть как зеркало, смотреть в которое зрителю будет одновременно тревожно и невероятно интересно.
Праудин следует за Чеховым, превращая мир палаты для душевнобольных в метафору всего мира — «беспросветный быт больницы маленького городка, по безысходности сравнимый разве что с тюрьмой, вырастает до масштабов всего человечества, своими собственными руками делающего жизнь невыносимой».
Однако создатели спектакля утверждают, что пессимистических настроений в спектакле не будет. Главная цель постановки — напомнить о том, что каждый способен повлиять на окружающую реальность. По словам режиссера, «каждый из нас ответственен за мир, в котором мы живем. И это требует труда в поте лица своего, честности и смелости и любви к ближнему своему, яко же к самому себе».
Повесть Антона Чехова вышла в 1892 году в журнале «Русская мысль». Современники читали её название как «Палата номер шестой».
Инсценировку выполнил В. Бугаков. В спектакле занята труппа театра.
16+
Полина Никитина