В Александринском выходит «Отелло» в постановке Николая Рощина

Это будет первое сценическое обращение Рощина к наследию Шекспира. До этого он ставил итальянского классика Гоцци (спектакль «Ворон», 2015), француза Эдмона Ростана (спектакль «Сирано де Бержерак», 2018), Горького (спектакль «Дети солнца», 2021). Нередко также Рощин выступает как сценограф (к примеру спектакль 2019 года «Рождение Сталина») или сочетает в себе и режиссера, и сценографа спектакля.

За время долгой театральной карьеры Рощин выработал свой особый стиль и язык, которые наверняка отразятся и в шекспировском спектакле. Постановки Рощина подчеркнуто игровые и театральные, нередко он работает на грани гротеска.



В своей версии «Отелло» Рощин даст право голоса всем персонажем — и Отелло, и Дездемоне, и Яго, и Кассио. Действие пьесы будет разыграно в некотором метафорическом пространстве театра, где нет реального времени и исторических обстоятельств (герои Шекспира живут по время венециано-турецкой войны 1570–1573 гг.).

