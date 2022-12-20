В Александринском выходит «Отелло» в постановке Николая Рощина

24 и 25 декабря на основной сцене Александринского театра пройдут премьерные показы спектакля Николая Рощина «Отелло».
Это будет первое сценическое обращение Рощина к наследию Шекспира. До этого он ставил итальянского классика Гоцци (спектакль «Ворон», 2015), француза Эдмона Ростана (спектакль «Сирано де Бержерак», 2018), Горького (спектакль «Дети солнца», 2021). Нередко также Рощин выступает как сценограф (к примеру спектакль 2019 года «Рождение Сталина») или сочетает в себе и режиссера, и сценографа спектакля.
За время долгой театральной карьеры Рощин выработал свой особый стиль и язык, которые наверняка отразятся и в шекспировском спектакле. Постановки Рощина подчеркнуто игровые и театральные, нередко он работает на грани гротеска.
В своей версии «Отелло» Рощин даст право голоса всем персонажем — и Отелло, и Дездемоне, и Яго, и Кассио. Действие пьесы будет разыграно в некотором метафорическом пространстве театра, где нет реального времени и исторических обстоятельств (герои Шекспира живут по время венециано-турецкой войны 1570–1573 гг.).
Роль Отелло исполнит Сергей Мардарь, Дездемону сыграет Мария Лопатина, Яго — Иван Волков. Роль Кассио досталась Тихону Жизневскому, актеру Александринки, получившему всероссийскую популярность благодаря роли Игоря Грома в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».
В Александринском театре эта пьеса шекспировского репертуара не ставилась почти три десятилетия: в 1993 году режиссёр Ростислав Горяев поставил пьесу с Игорем Волковым и Еленой Зиминой в главных ролях. В историю отечественного театра вошли спектакли Сергея Радлова (1927) и Георгия Козинцева (1944). В спектакле Сергея Радлова роль Отелло исполнил Юрий Юрьев, Яго — Леонид Вивьен. Началась история русского Отелло также во многом с Александринского театра: в 1806 году здесь прошел спектакль «Отелло», основанный на пьесе-переделке Ивана Вельяминова. Роль Отелло исполнил Алексей Яковлев.
В этом сезоне Александринка уже обращалась к Шекспиру. Антон Оконешников поставил спектакль «Шекспир.Сонеты» на трех языках — русском, татарском и марийском.
18+
Полина Никитина