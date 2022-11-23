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    Александринка представит спектакль по сонетам Шекспира на трех языках и в двух форматах

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    Спектакль Антона Оконешникова «Шекспир. Сонеты» входит в мультижанровую программу Александринского театра «Другая сцена» (III сезон), его премьера пройдет 23 и 24 ноября одновременно на Новой сцене в живом формате и в онлайн-формате в группах Александринского театра (23 ноября) и Новой сцены (24 ноября) в социальной сети Вконтакте. При этом версии спектакля в разных форматах будут различаться: у присутствующих в Медиацентре будет возможность наблюдать за бэкстейджем проекта, а зрители онлайн-трансляции смогут поучаствовать в голосовании в ходе спектакля.

    Фото: vk.com/ddrugayascena
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    В основу спектакля положена теория о том, что шекспировские сонеты — любовная переписка графа Рэтленда и его жены Елизаветы Сидни, поэтому все сонеты объединены в общую драматургию: реконструкцию отношений двух влюбленных от зарождения до умирания любви.

    В спектакле прозвучат 14 сонетов Шекспирах на трех языках: русском, татарском и марийском. Трёхязычие спектакля это не только эксперимент и доказательство силы поэзии, но и продолжение работы Александринского театра с Ассоциацией национальных театров (Александринка была инициатором её создания).

    Кроме артистов Александринки в спектакле задействованы артисты Альметьевского и Марийского театров, которые будут участвовать в спектакле виртуально, зрители в зале будут видеть их на экране.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: vk.com/ddrugayascena

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