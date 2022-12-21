В Петербурге пройдет театральный дебют художницы с мировым именем Юлдус Бахтиозиной

23 декабря в пространстве «Третье место» состоится премьера перформанса Юлдус Бахтиозиной «Шуба на кону», а 24 и 25 декабря зрители смогут увидеть ее же видеоработу «Рискуя собственной шкурой» и выставку работ прошлых лет. 18+

Художница в своих работах сочетает актуальную философию и сказочный фольклор через объединение в одном сценическом пространстве живого исполнения традиционных плачей (традиционные в ряде культур импровизации, связанные чаще всего с похоронами, свадьбами, неурожаем и т.д), аудиовизуальной сценографии и современной хореографии, построенной, в частности, на японском танце буто, а также поэзии и видеоарта.

Плачи прозвучат в исполнении Нины Вагайевой, Яны Лорви, Елизаветы Симулик и Анастасии Хороших. В актерском составе актриса и режиссер Мария Милютина (тусовщица Кэт в фильме «Брат»), Валентина Ясень — одна из главных звезд модельного агентства Oldushka, Максим Ханжов (актер театра им.Ленсовета) и другие. Хореограф проекта Ксана Ковалева исполнит главную роль Черного Лебедя.

В день премьеры перформанса зрители смогут увидеть сам перформанс, а также видеоработу «Рискуя собственной шкурой» — поэтическое размышление о рисках самовыражения. Юлдус продолжает работу над соединением визуальных и литературных нарративов, одной из основ работы стала книга философа Нассима Талеба «Рискуя собственной шкурой». «Ракурс в видеоинсталляции «Рискуя собственной шубой» на вариативность восприятия рисков личных и чужих, на рассуждение через царевен о симметрии в их сказочных сюжетах и сюжетах их помощников, женихов, между царством мертвых и живых», — говорит художница в своём интервью для издания Собака.ru.

И видеоработу, и перформанс объединяет шуба как атрибут и артефакт фольклорной «царевности», с которой уже долгое время работает художница. Дресс-код для зрителей — теплая одежда, желательно шуба.



Юлдус Бахтиозина — художник, режиссёр. Член Королевского общества искусств в Лондоне. В 2016 году её работы были представлены на выставке в Брюсселе с проектами Марины Абрамович, Яна Фабра и Трейси Эмин. Автор фильма «Дочь рыбака» (2020). В оригинальных формах работает с фольклором, его советскими интерпретациями и образами сказочных царевен.

