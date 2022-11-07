Уже не финский бизнес. Кому перешло наследство компаний из Суоми, покинувших российский рынок

Фото: Александр Чиженок/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После начала спецоперации на Украине российский рынок покинули и остановили работу более двух десятков крупных компаний из Суоми с совокупным оборотом более 230 млрд рублей. «Фонтанка» рассказывает, что стало с их бизнесом и кому он теперь принадлежит.

Как следует из данных СПАРК, количество предприятий с финским капиталом в России за последний год уменьшилось на четверть: сейчас работает 445 таких юрлиц, тогда как годом ранее было 615. Среди крупных игроков потери куда более весомые. Из ТОП-30 компаний из Суоми, согласно исследованию «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса», связи с Россией порвали более половины. Часть предприятий перешли к российским собственникам и продолжили работу, другие остановили или существенно сократили операции, пока финские владельцы рассматривают сценарии ухода. Только официально названные потери финнов составили более 1 млрд евро.



Кто ушел окончательно

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres объявил об уходе из России в июне 2022 года, а в конце октября подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть». Ожидается, что сумма сделки составит около 400 млн евро. Новому собственнику перейдут все активы, включая завод во Всеволожском районе Ленинградской области, выпускающий более 14 миллионов шин в год. Убытки от обесценивания активов в России Nokian Tyres оценила в 300 млн евро.

Строительный концерн YIT продал российский бизнес Etalon Group в апреле 2022 года. Сделку закрыли в конце мая, ее сумма составила 4,6 млрд рублей. Российской компании перешли земельный банк, включающий 19 проектов в стадии разработки и строительства с чистой площадью более 0,6 млн кв. м в пяти регионах России: Москве, Московской и Свердловской областях, Петербурге, Тюмени и Казани. Общие потери компании в результате ухода из России составят 150 млн евро.



Финский производитель продуктов питания Fazer заявил о намерении покинуть российский рынок в марте 2022 года. Первым шагом стала смена юридического названия компании: ООО «Фацер» переименовали в ООО «Хлебный дом».

В мае 2022-го компания продала российский бизнес, включая три фабрики в Петербурге и одну в Москве, БКХ «Коломенский».

Разорвала связи с Россией и группа SOK. Магазины ее продуктовой сети Prisma перешли X5 Retail Group и стали работать под вывеской «Перекресток». Гостиничный бизнес, ранее работавший под брендом Sokos, купили предприниматели Александр Ермаков и Юрий Шумаков, владельцы IТ-компании «Ван-Ай-Ти Трейд». Сами отели сменили вывески — теперь они называются Palace Bridge, Olympia Garden и Vasilievsky.



Производитель молочной продукции Valio продал свою российскую «дочку» ООО «Виола» (ранее ООО «Валио») владельцам мясного производителя «Велком». Продукция компании под брендом Viola начала появляться на полках магазинов еще с конца лета, хотя ассортимент заметно сократился. Однако компания планирует импортозамещение исчезнувших товаров.

Финский производитель одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki продал свой российский бизнес компании Espetinа, которая принадлежит владельцам сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сумма сделки составила 151 млн евро. В нее вошли заводы в Подмосковье и Татарстане.



Производитель лифтов и эскалаторов Kone принял решение передать своё российское подразделение (АО «Коне Лифтс») его топ-менеджерам и прекратить деятельность в России. Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами.

Группа Aspo также намерена отказаться от работы в России. Компания уже договорилась о продаже своего бизнеса по поставкам сырья для промышленности Telko российскому промышленному оператору ГК «Химик». Цена покупки составляет около 9,5 млн евро. Права на имя и товарные знаки Telko не включены в продажу. По оценкам Aspo, в результате продажи расходы составят около 9 млн евро. Telko также покинет белорусский рынок. Ранее Aspo хотела свернуть деятельность в России, Белоруссии и Казахстане своего бизнеса Leipurin (поставщик сырья для хлебопекарной и кондитерской промышленности). Пока компания изучает стратегические варианты в отношении этих операций, включая возможную продажу бизнеса. ESL Shipping, также принадлежащая Aspo, в основном прекратила транспортную связь с Россией и перевела суда на другие направления.



Решил передать бизнес российскому менеджменту и производитель и поставщик упаковочных материалов Stora Enso. Речь идет о трех заводах — в Луховицах, Арзамасе и Балабаново — мощностью предприятий 395 млн кв. м гофроупаковки в год. Передача бизнеса, согласно данным СПАРК, была оформлена в июле 2022 года. Компания списала 35 млн евро из-за ухудшения перспектив бизнеса в России в первом квартале. Другие убытки от продажи в соответствии с МСФО составят около 55 млн евро.

Компания Ponsse, которая производит лесозаготовительные машины, приостановила работу в России и поставки своей продукции еще весной. Летом 2022 года финны сообщили, что продают российское подразделение компании своего дистрибьютора в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Сообщалось, что сделка будет закрыта к концу третьего квартала. Однако, по данным СПАРК, на данный момент собственником ООО «Понсе» все еще числится одноименная финская Ponsse Oyj.



Компания Paulig объявила, что уйдет с российского рынка в начале мая. Принадлежавший финнам кофеобжарочный завод в Твери продали ООО «Милфудс» индийского предпринимателя Викаса Сои. Компания заявляла, что поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев. Продукция, которая теперь будет выпускаться под брендом Poetti, появится на полках российских магазинов до конца 2022 г.

Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila окончательно покинул Россию в июле 2022 года. Компания продала российский бизнес местному руководству, который будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать клиентов. Ранее Wartsila сообщила, что спишет в убыток 200 млн евро, связанных с российскими активами и бизнес-операциями.

Производитель красок Teknos Group продал свою российскую «дочку» ООО «Текнос» российской «Инваста Капитал». Компанию создали предприниматели Михаил Баранов, Валерий Андосов и Роман Дудинов, чьи бизнес–интересы связаны с инвестициями в химическую промышленность. После этого юрлицо сменило название на ООО «Талату». Стоимость сделки стороны не разглашают. По ее условиям у финской компании нет права на обратный выкуп этого российского актива, сообщал «Деловой Петербург».



Поставщик спецодежды Lindström решил продать российское подразделение локальному менеджменту. Ему перейдут все обязательства, включая те, что касаются сотрудников, клиентов, поставщиков, а также все взаимодействия с юридическими и регулирующими органами. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу ноября 2022 года. Всего в России группа имеет 10 сервисных центров и около 500 сотрудников. В 2021 году на Россию приходилось около 7% оборота Lindström.

Производитель колбас Atria окончательно покинул Россию, продав свой последний актив — ООО «Сибилла Рус» — группе «Черкизово». Предприятие выпускает и продает хот-доги, бургеры, тортильи и т.д. под брендом Sibylla. До этого «Черкизово» уже приобрела у Atria ООО «Пит-Продукт», владеющее двумя мясоперерабатывающими производствами.

Финская Posti, чей логистический бизнес «Ителла» также входил в ТОП-30 крупнейших компаний из Суоми на российском рынке, продал его в конце 2021 года компании Tablogix.

Приостановили работу или ищут покупателей

Крупнейший финский игрок на российском рынке — энергетическая компания Fortum — объявила о намерении уйти из страны в мае 2022 года. Компания рассматривает возможность продажи своей дочки — ПАО «Фортум», но пока владельцами по-прежнему числятся FORTUM RUSSIA B.V. и FORTUM HOLDING B.V. Ранее Fortum заморозил новые инвестиционные проекты в России. В августе компания безвозмездно передала права и обязанности по двум договорам энергоснабжения компании «ЭСК-Новая энергия».



Лесопромышленный гигант UPM остановил работу Чудовского фанерного комбината в Новгородской области и прекратил закупку древесины из России. Решение связано с позицией основных органов лесной сертификации, которые исключили древесину, происходящую из России и Белоруссии, из своих перечней. Пока российскими юрлицами продолжает владеть финская UPM, о планах продажи бизнеса компания не сообщала.

Производитель красок Tikkurila решил избавиться от активов в России. О желании продать два производства в Петербурге и четыре логистических центра компания сообщила в июне. Но пока российским юрлицом по-прежнему владеет Tikkurila Oyj. В компании подчеркивают, что с начала спецоперации максимально сократили деятельность в стране, сохранив процесс таким образом, чтобы рублевой выручки хватало на зарплаты сотрудникам из России.



Поставщик оборудования для горнодобывающей промышленности Metso Outotec объявил о приостановке поставок в Россию еще в марте 2022 года. Предприятие сократило свой бизнес и контракты с клиентами в России. В результате оно лишилось заказов на 380 млн евро. На расторжение договоров и реорганизацию процессов только с апреля по июнь потратили 150 млн евро. Поставки клиентам, которые не находятся под санкциями, на 67 млн евро все же были сделаны. Владельцем ООО «Метсо Оутотек» все еще является Metso Outotec Finland Oy, но компания не принимает новые заказы из России.



Metsä Group приостановила деятельность единственного производственного подразделения в России — лесопильного завода «Мется Свирь» в Ленинградской области. Закупка древесины в России для лесопильного завода и поставки на финские и шведские заводы Metsä Group также прекращены. Но владельцем бизнеса числится по-прежнему Metsä Fibre Oy.

Финский производитель одежды и ретейлер Reima приостановил продажу своей продукции в России. С сайта компании исчезли сведения о российских магазинах, при этом на маркетплейсах одежду Reima купить все еще можно. По данным СПАРК, российское юрлицо по-прежнему принадлежит финнам.

Корпорация Uponor, которая специализируется на поставках инженерных систем, решила приостановить весь экспорт и импорт в Россию и из России весной 2022 года. У компании есть производственное предприятие и офис продаж в России, где работают около 90 человек. Собственников российское юрлицо пока не меняло, но сменило название на ООО «Юсистемс».

Продолжают работать

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma продолжает поставлять в Россию в ограниченных объемах некоторые критически важные лекарства, а также предоставлять лекарства клиентам с местных складов в стране. Пока компания не планирует ликвидировать российский бизнес. Однако у нее нет активов в стране — лишь продажи.



Остается в России и Prysmian Group, которой по-прежнему принадлежит 40% в производителе кабелей «Элкат». Впрочем, конечными собственниками финской компании являются итальянцы. Среди участников ТОП-30 финских компаний на российском рынке также продолжают работать и не заявляли о намерении продать бизнес производитель упаковки Specta, производитель стекловолокна Ahlstrom-Munksjö, поставщик промышленной химии Bang & Bonsomer и поставщик инженерных систем Quattroservices.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

