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    Кофе Paulig вернется под новым названием

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    14 комментариев

    В Тверской области на заводе, где раньше производили кофе финской марки Paulig, будут выпускать кофе под новым российским брендом — Poetti. Об этом стало известно 16 июня на презентации, прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «Фонтанки».

    Принадлежавший финнам кофеобжарочный завод продали компании «Милфудс». Бизнесмены обещают, что вкус напитков не изменится. Презентация на ПМЭФ прошла под слоганом «Название меняется, вкус и качество остаются». По планам на полках российских магазинов бренд должен появиться до конца 2022 года.

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    Как сообщают СМИ, в расширение мощностей «Милфудс» инвестирует 135 млн рублей. Компания собирается начать изготавливать не только зерновой и молотый, но и растворимый кофе, а в дальнейшем также чай.

    О том, что финская компания Paulig уйдет с российского рынка, стало известно в начале мая. Компания заявляла, что поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев.

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    Комментарии (14)

    275072673
    А где сырье брать будут ? Кофе это не гречка с пшеницой в России не растет.
    У чая то в последние время резко качество упало теперь стало быть очередь за кофе.
    FontankaReader
    Ок, а через три месяца сырье и вкус будут другими?
    260567431
    Поете и точка.
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