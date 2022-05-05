Россияне останутся без кофе Paulig. Финский производитель продал бизнес

Финская компания Paulig окончательно уйдет с российского рынка. Как говорится в сообщении компании от 5 мая, покупателем долей в ООО «Паулиг Рус» стал частный инвестор Викас Сои. К нему перейдет завод по обжарке кофе в Твери, где сейчас работает 200 сотрудников.



Сумма сделки не разглашается. Торговые марки и рецептура в нее не включены.



В сообщении уточняется, что бренд Paulig уйдет с российского рынка в течение следующих месяцев. Поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев.

