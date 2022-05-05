Россияне останутся без кофе Paulig. Финский производитель продал бизнес

Финская компания Paulig окончательно уйдет с российского рынка. Как говорится в сообщении компании от 5 мая, покупателем долей в ООО «Паулиг Рус» стал частный инвестор Викас Сои. К нему перейдет завод по обжарке кофе в Твери, где сейчас работает 200 сотрудников.
Сумма сделки не разглашается. Торговые марки и рецептура в нее не включены.
В сообщении уточняется, что бренд Paulig уйдет с российского рынка в течение следующих месяцев. Поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев.
По данным СПАРК, ООО «Паулиг Рус» уже переименовано в ООО «Милфудс». Сведения о смене владельца были зарегистрированы 4 мая.
Викас Сои — гражданин Индии, он более 30 лет живет в России. Ранее работал в дистрибьюторе «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а затем стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company.
Paulig начала работу на российском рынке в 1992 году. В 2011 году компания построила кофеобжарочный завод в Тверской области. В 2021 году выручка Paulig Group составила €966 млн. На Россию в прошлом году пришлось около 5% выручки компании. Среди крупнейших клиентов Paulig в России — сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».