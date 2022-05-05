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    Россияне останутся без кофе Paulig. Финский производитель продал бизнес

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    17 комментариев

    Финская компания Paulig окончательно уйдет с российского рынка. Как говорится в сообщении компании от 5 мая, покупателем долей в ООО «Паулиг Рус» стал частный инвестор Викас Сои. К нему перейдет завод по обжарке кофе в Твери, где сейчас работает 200 сотрудников.

    Сумма сделки не разглашается. Торговые марки и рецептура в нее не включены.

    В сообщении уточняется, что бренд Paulig уйдет с российского рынка в течение следующих месяцев. Поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев.

    По данным СПАРК, ООО «Паулиг Рус» уже переименовано в ООО «Милфудс». Сведения о смене владельца были зарегистрированы 4 мая.

    Викас Сои — гражданин Индии, он более 30 лет живет в России. Ранее работал в дистрибьюторе «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а затем стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company.

    Paulig начала работу на российском рынке в 1992 году. В 2011 году компания построила кофеобжарочный завод в Тверской области. В 2021 году выручка Paulig Group составила €966 млн. На Россию в прошлом году пришлось около 5% выручки компании. Среди крупнейших клиентов Paulig в России — сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

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    Комментарии (17)

    VVM1962
    вот времена настали. Кофе из желудей, машины без АБС и подушек безопасности, но наверное с кривым стартером.
    Ещё лет двадцать такого правления, так и лапти войдут в обиход.
    Grend
    Это был отвратительный по вкусу кофе
    Фома Неверующий
    Да и фиг с ним, чай попьём
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