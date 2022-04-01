«Эталон» выкупит российский бизнес финского застройщика YIT за 4,6 млрд рублей

Etalon Group приобретает российский бизнес финского строительного концерна YIT, сумма покупки «ЮИТ Россия» составит 4,597 млрд рублей, 1 апреля сообщает пресс-служба компании. Решение о приобретении принял совет директоров «Эталона», стороны уже достигли соглашения, осталось дождаться разрешения контролирующих органов.
Согласно договоренностям, к Etalon Group переходит земельный банк «ЮИТ Россия». Он включает 19 проектов в стадии разработки и строительства с чистой площадью более 0,6 млн кв. м в пяти регионах России: Москве, Московской и Свердловской областях, Петербурге, Тюмени и Казани.
К Etalon Group перейдут также проектная документация и библиотека типовых проектов для монолитных и префабрицированных панельных зданий, исключительные права на программу управления многоквартирными домами, сервисные компании, управляющие 2,5 млн кв. м, и 50-процентная доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», активы под управлением составляют 2,2 млн кв. м.
«Интеграция бизнеса YIT в России позволит Etalon Group реализовать несколько важных целей, включая расширение масштабов деятельности и укрепление нашей позиции на рынке. Благодаря успешному опыту YIT на региональных рынках мы сможем ускорить нашу региональную экспансию, нарастив темпы строительства по собственным проектам в Екатеринбурге и Тюмени, а также пополнив портфель новыми перспективными проектами. Кроме того, приобретение «ЮИТ Россия» позволит компании выйти на один из наиболее перспективных рынков России — Казань, расширив географию присутствия до семи регионов, а также увеличив предложение в Москве и Петербурге», — отмечает исполнительный директор Etalon Group Геннадий Щербина.
Консолидированная выручка российского подразделения по последнему отчёту (за 2020 год) — 25,5 млрд рублей, чистая прибыль — 864 млн рублей, налогов в бюджет РФ было уплачено 277 млн рублей. В подразделении работают 1400 сотрудников.
Ранее YIT объяснил, почему задумался об уходе из России. На финансовые показатели повлияло введение эскроу-счетов. Кроме того, поставил на паузу продажи и усложнил вывод доходов за границу указ президента РФ от 1 марта 2022 года, который запретил регистрацию сделок на покупку недвижимости у всех иностранных компаний, включая тех, кто работает в России через местные дочерние фирмы.
Позже продавать квартиры по договорам долевого участия иностранным застройщикам в России все же разрешили.