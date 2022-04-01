«Эталон» выкупит российский бизнес финского застройщика YIT за 4,6 млрд рублей

Согласно договоренностям, к Etalon Group переходит земельный банк «ЮИТ Россия». Он включает 19 проектов в стадии разработки и строительства с чистой площадью более 0,6 млн кв. м в пяти регионах России: Москве, Московской и Свердловской областях, Петербурге, Тюмени и Казани.

К Etalon Group перейдут также проектная документация и библиотека типовых проектов для монолитных и префабрицированных панельных зданий, исключительные права на программу управления многоквартирными домами, сервисные компании, управляющие 2,5 млн кв. м, и 50-процентная доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», активы под управлением составляют 2,2 млн кв. м.



«Интеграция бизнеса YIT в России позволит Etalon Group реализовать несколько важных целей, включая расширение масштабов деятельности и укрепление нашей позиции на рынке. Благодаря успешному опыту YIT на региональных рынках мы сможем ускорить нашу региональную экспансию, нарастив темпы строительства по собственным проектам в Екатеринбурге и Тюмени, а также пополнив портфель новыми перспективными проектами. Кроме того, приобретение «ЮИТ Россия» позволит компании выйти на один из наиболее перспективных рынков России — Казань, расширив географию присутствия до семи регионов, а также увеличив предложение в Москве и Петербурге», — отмечает исполнительный директор Etalon Group Геннадий Щербина.

