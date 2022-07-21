Финская машиностроительная компания Wartsila полностью ушла с российского рынка

Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila заявил о завершении ухода с российского рынка после сокращения масштабов работы в апреле 2022 года. Об этом компания сообщила 21 июля на своем сайте.
«Все корректировки и закрытие операций Wartsila были завершены в соответствии с местным законодательством <…> [Компания] в настоящее время прекратила все бизнес-операции в России во всех бизнес-подразделениях», — говорится в сообщении финского предприятия.
Также в Санкт-Петербурге из-за ухода компании закрылся офис Wartsila Digital Technologies. Фирма продала российский бизнес местному руководству, который будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать клиентов.
«После продажи Wastsila не оказывает техническое обслуживание в России», — добавили в компании.
В апреле стало известно, что финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila спишет в убыток 200 миллионов евро (217 миллионов долларов), связанных с российскими активами и бизнес-операциями.