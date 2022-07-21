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    Финская машиностроительная компания Wartsila полностью ушла с российского рынка

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    19 комментариев

    Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila заявил о завершении ухода с российского рынка после сокращения масштабов работы в апреле 2022 года. Об этом компания сообщила 21 июля на своем сайте.

    «Все корректировки и закрытие операций Wartsila были завершены в соответствии с местным законодательством <…> [Компания] в настоящее время прекратила все бизнес-операции в России во всех бизнес-подразделениях», — говорится в сообщении финского предприятия.

    Также в Санкт-Петербурге из-за ухода компании закрылся офис Wartsila Digital Technologies. Фирма продала российский бизнес местному руководству, который будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать клиентов.

    «После продажи Wastsila не оказывает техническое обслуживание в России», — добавили в компании.

    В апреле стало известно, что финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila спишет в убыток 200 миллионов евро (217 миллионов долларов), связанных с российскими активами и бизнес-операциями.

    Wartsila специализируется на производстве судовых энергетических установок, электростанций, винтовых механизмов, систем управления судном и другого оборудования. В России компания выпускает судовые дизельные двигатели на производственной базе Брянского машиностроительного завода.

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    Комментарии 19

    26618622021 Июл 2022 в 10:45
    Ничего...Финляндию денацифицируем и компания станет нашей.............
    +0-0
    27417514821 Июл 2022 в 10:41
    как же финнов нагнули,америкосы,убытки же для них колоссальные...
    +1-0
    mynine21 Июл 2022 в 10:01
    Кстати, все подобные уходы никак не связаны с санкциями или другими происками западных правительств, а персональные решения самих компаний.

    Просто мировые убытки от имиджа компании работающей в России превышают доходы от деятельности тут.
    +0-0
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