Финская машиностроительная компания Wartsila полностью ушла с российского рынка

Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila заявил о завершении ухода с российского рынка после сокращения масштабов работы в апреле 2022 года. Об этом компания сообщила 21 июля на своем сайте.

«Все корректировки и закрытие операций Wartsila были завершены в соответствии с местным законодательством <…> [Компания] в настоящее время прекратила все бизнес-операции в России во всех бизнес-подразделениях», — говорится в сообщении финского предприятия.

