Финская машиностроительная компания Wartsila спишет российские активы на $ 217 млн

Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila спишет в убыток 200 миллионов евро (217 миллионов долларов), связанных с российскими активами и бизнес-операциями, говорится в заявлении на сайте компании 20 апреля.



«Мы соблюдаем все текущие и будем соблюдать все будущие торговые санкции, применимые к нашей деятельности. В нынешних условиях для Wärtsilä невыгодно продолжать работу в России, поэтому она еще больше сократит масштабы своей деятельности на территории страны», — следует из заявления.