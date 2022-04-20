Финская машиностроительная компания Wartsila спишет российские активы на $ 217 млн

Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila спишет в убыток 200 миллионов евро (217 миллионов долларов), связанных с российскими активами и бизнес-операциями, говорится в заявлении на сайте компании 20 апреля.
«Мы соблюдаем все текущие и будем соблюдать все будущие торговые санкции, применимые к нашей деятельности. В нынешних условиях для Wärtsilä невыгодно продолжать работу в России, поэтому она еще больше сократит масштабы своей деятельности на территории страны», — следует из заявления.
После начала спецоперации на Украине Wartsila приостановила все поставки, продажи, заказы и торги в России. Теперь компания приняла решение о списании в резерв около 200 миллионов евро, связанных с активами в РФ. Отмечается, что это негативно отразится на финансовых показателях производителя, поскольку на деятельность Wärtsilä на российском рынке приходилось до 5% годовой прибыли, или 40 миллионов евро.
Wärtsilä специализируется на производстве судовых энергетических установок, электростанций, винтовых механизмов, систем управления судном и другого оборудования. В России компания выпускает судовые дизельные двигатели на производственной базе Брянского машиностроительного завода.