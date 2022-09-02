Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцам «Вкусно — и точка»

Финский производитель одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki продал свой российский бизнес компании Espetinа, которая принадлежит владельцам сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и Юрию Кушнерову. Об этом говорится в сообщении Huhtamaki от 2 сентября.



Сумма сделки составила 151 млн евро. Она не окажет заметного влияния на финансовые результаты компании в 2022 году, отмечается в сообщении. На четырех производственных площадках, ставших предметом сделки, трудятся 724 человека.