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    Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцам «Вкусно — и точка»

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    Финский производитель одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki продал свой российский бизнес компании Espetinа, которая принадлежит владельцам сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и Юрию Кушнерову. Об этом говорится в сообщении Huhtamaki от 2 сентября.

    Сумма сделки составила 151 млн евро. Она не окажет заметного влияния на финансовые результаты компании в 2022 году, отмечается в сообщении. На четырех производственных площадках, ставших предметом сделки, трудятся 724 человека.

    Huhtamaki заявила о намерении покинуть российский рынок в апреле 2022 года из-за спецоперации на Украине. Заводы компаии в России работали Подмосковье и Татарстане. В 2021 году выручка завода Huhtamaki в Подмосковье составила 9 миллиардов рублей, чистая прибыль — 961 миллион рублей. Выручка производства в Татарстане в том же году была равна 366,6 миллиона рублей, чистый убыток составил 45 миллионов рублей. Объем российских продаж занимал примерно 3% от общего чистого объема продаж Huhtamaki.

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