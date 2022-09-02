Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцам «Вкусно — и точка»

Финский производитель одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki продал свой российский бизнес компании Espetinа, которая принадлежит владельцам сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и Юрию Кушнерову. Об этом говорится в сообщении Huhtamaki от 2 сентября.
Сумма сделки составила 151 млн евро. Она не окажет заметного влияния на финансовые результаты компании в 2022 году, отмечается в сообщении. На четырех производственных площадках, ставших предметом сделки, трудятся 724 человека.
Huhtamaki заявила о намерении покинуть российский рынок в апреле 2022 года из-за спецоперации на Украине. Заводы компаии в России работали Подмосковье и Татарстане. В 2021 году выручка завода Huhtamaki в Подмосковье составила 9 миллиардов рублей, чистая прибыль — 961 миллион рублей. Выручка производства в Татарстане в том же году была равна 366,6 миллиона рублей, чистый убыток составил 45 миллионов рублей. Объем российских продаж занимал примерно 3% от общего чистого объема продаж Huhtamaki.