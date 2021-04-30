Финны избавились от колбасы. Группа «Черкизово» закрыла сделку по покупке «Пит-Продукта»

ООО «АПК «Михайловский», входящее в группу «Черкизово», 30 апреля завершило сделку по приобретению 100% в ООО «Пит-Продукт» у финской группы Atria. Об этом говорится в сообщении компании.
В нее вошли два мясоперерабатывающих производства, способные выпускать в год 39 тысяч тонн колбас, сосисок и мясных деликатесов. Также предметом сделки стали объекты логистики и товарные знаки, включая главный бренд предприятия — Pit Product.
На мощностях продолжится выпуск популярных наименований продукции из нынешнего ассортимента, а также начнется производство колбасных изделий под брендами «Черкизово», «Черкизово Premium» и «Пава-Пава».
Предварительное соглашение о приобретении ООО «Пит-Продукт» было подписано 15 февраля. В марте сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.
По данным группы «Черкизово», на рынке колбасных изделий Петербурга доля компании сейчас составляет около 7% в стоимостном выражении, доля продукции ООО «Пит-Продукт» — около 5%.
О продаже российского бизнеса Atria задумалась в начале 2019 года. В рейтинге «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса» она занимала 20-е место. При этом предприятие долгое время работало в минус.