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Финны избавились от колбасы. Группа «Черкизово» закрыла сделку по покупке «Пит-Продукта»

Группа «Черкизово» купила колбасный завод группы Atria под Петербургом

ООО «АПК «Михайловский», входящее в группу «Черкизово», 30 апреля завершило сделку по приобретению 100% в ООО «Пит-Продукт» у финской группы Atria. Об этом говорится в сообщении компании.

В нее вошли два мясоперерабатывающих производства, способные выпускать в год 39 тысяч тонн колбас, сосисок и мясных деликатесов. Также предметом сделки стали объекты логистики и товарные знаки, включая главный бренд предприятия — Pit Product.

На мощностях продолжится выпуск популярных наименований продукции из нынешнего ассортимента, а также начнется производство колбасных изделий под брендами «Черкизово», «Черкизово Premium» и «Пава-Пава».

Предварительное соглашение о приобретении ООО «Пит-Продукт» было подписано 15 февраля. В марте сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.

По данным группы «Черкизово», на рынке колбасных изделий Петербурга доля компании сейчас составляет около 7% в стоимостном выражении, доля продукции ООО «Пит-Продукт» — около 5%.

О продаже российского бизнеса Atria задумалась в начале 2019 года. В рейтинге «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса» она занимала 20-е место. При этом предприятие долгое время работало в минус.

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Комментарии (3)

MidNightWoodpecker
Наконец-то стряхнули с себя НАТОвские оковы. Теперь развернемся. Никакой сои, сульфитов, никакой курятины мех.обвалки в колбасах не будет. Только чистокровная Аргентинская свинина. Ура товарищи!
Батарейкин
Ну вот и всё(((( Есть ещё живые?
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