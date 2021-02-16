Финская Atria продает колбасное производство группе «Черкизово». Сделка пройдет до июля

Группа «Черкизово» достигла предварительной договоренности о покупке у финской группы Atria мясоперерабатывающего предприятия ООО «Пит-Продукт». Как сообщили в компании, сделка будет завершена в первой половине 2021 года после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы.
В нее войдут два современных мясоперерабатывающих комплекса в Ленинградской области (в Горелово и в Синявино), мощности которых позволяют выпускать в год 39 тысяч тонн колбас, сосисок и мясных деликатесов, а также логистические объекты, бренд Pit Product и другая интеллектуальная собственность. Сделка позволит «Черкизово» увеличить долю на рынке колбасных изделий в Северо-Западном федеральном округе — одном из ключевых для компании регионов, отметили в компании.
«Сделка также будет способствовать дальнейшему росту наших продаж в канале фудсервис», — прокомментировал генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.
О продаже российского бизнеса Atria задумалась в начале 2019 года. В 2019 году выручка компании снизилась на 9%, до 5,1 млрд рублей. В рейтинге «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса» она занимала 20-е место. При этом предприятие долгое время работало в минус. При этом финские собственники инвестировали в развитие: в 2020 году производитель вложил 80 млн рублей в развитие бренда и расширение ассортимента.