Sokos покидает Россию. С 1 мая отели финской компании будут работать под новой вывеской

Финская S-Group, объявившая об уходе с российского рынка, снимет вывеску Sokos со своих отелей. При этом две гостиницы из трех будут продолжать работу.

О том, что три отеля S-Group в Петербурге сменят названия, компания сообщила в письме своим поставщикам (есть в распоряжении «Фонтанки»). «В настоящее время в отелях Palace Bridge, Olympia Garden и Vasilievsky производится ребрендинг. После 30.04.2022 года название отелей будет изменено», – говорится в документе.



Palace Bridge Hotel откроет продажи под новой вывеской с 30 апреля, Vasilievsky Hotel – с 28 апреля. Olympia Garden Hotel остается закрытым, о сроках открытия будет сообщено позднее.



По словам поставщиков, отгрузки продолжатся на прежнее юрлицо ООО «Сокотель», по данным СПАРК его владельцем остается финская SOK. При этом, по информации «Фонтанки», компания продолжает вести переговоры о продаже гостиничного бизнеса, намереваясь реализовать все три отеля единым лотом. Отметим, что здание Vasilievsky Hotel на 8-й линии Васильевского острова находится в собственности, а два других объекта — в аренде и продаются как управляющая компания.

