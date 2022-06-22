«Тиккурила» решила окончательно порвать с Россией. Истоки российского бизнеса финской компании — в Петербурге

Всемирно известный производитель красок и прочих подобных материалов решил избавиться от активов в России. Это два производства в Петербурге и четыре логистических центра.

О намерении покинуть российский рынок финская компания сообщила два дня назад, СМИ обратили внимание на сообщение 22 июня. В тексте говорится, что с начала спецоперации и до сих пор компания максимально сократила деятельность в стране, сохранив процесс таким образом, чтобы рублевой выручки хватало на зарплаты сотрудникам из России.