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    Экономика и санкции

    «Тиккурила» решила окончательно порвать с Россией. Истоки российского бизнеса финской компании — в Петербурге

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    14 комментариев

    Всемирно известный производитель красок и прочих подобных материалов решил избавиться от активов в России. Это два производства в Петербурге и четыре логистических центра.

    О намерении покинуть российский рынок финская компания сообщила два дня назад, СМИ обратили внимание на сообщение 22 июня. В тексте говорится, что с начала спецоперации и до сих пор компания максимально сократила деятельность в стране, сохранив процесс таким образом, чтобы рублевой выручки хватало на зарплаты сотрудникам из России.

    «Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне компания приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка», — сказано в сообщении.

    Судя по российскому сайту компании, местный бизнес представлен в виде двух производственных площадок, расположенных в Петербурге, и логистических центрах здесь же, а также в Копейске, Новосибирске и Мытищах.

    Зарегистрированное еще в 1993 году в Петербурге ООО «Тиккурила» в 2021 году показало выручку в 13 млрд рублей, прибыль — 889 миллионов.

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    Комментарии (14)

    NoName1234
    Пускай валят… де…
    И не возвращаются…
    Zloi_prohozhiy
    Что из аналогов посоветуете?
    DH_
    Совсем не всемирно известный. И с 2020 проданы американскому концерну.
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