«Тиккурила» решила окончательно порвать с Россией. Истоки российского бизнеса финской компании — в Петербурге

Всемирно известный производитель красок и прочих подобных материалов решил избавиться от активов в России. Это два производства в Петербурге и четыре логистических центра.
О намерении покинуть российский рынок финская компания сообщила два дня назад, СМИ обратили внимание на сообщение 22 июня. В тексте говорится, что с начала спецоперации и до сих пор компания максимально сократила деятельность в стране, сохранив процесс таким образом, чтобы рублевой выручки хватало на зарплаты сотрудникам из России.
«Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне компания приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка», — сказано в сообщении.
Судя по российскому сайту компании, местный бизнес представлен в виде двух производственных площадок, расположенных в Петербурге, и логистических центрах здесь же, а также в Копейске, Новосибирске и Мытищах.
Зарегистрированное еще в 1993 году в Петербурге ООО «Тиккурила» в 2021 году показало выручку в 13 млрд рублей, прибыль — 889 миллионов.