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Казанский монстр, капремонт с сюрпризом и напуганные женщины. Самое важное на «Фонтанке» за неделю

Дайджест самых интересных материалов «Фонтанки» с 10 по 14 мая.

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1. Центральным событием недели стала трагедия в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в своей бывшей школе. В результате погибли 7 учеников и двое сотрудников учреждения, 23 человека были госпитализированы. «Фонтанка», как и вся страна, следила за тем, что происходило в течение страшного вторника и всю оставшуюся неделю. Информация менялась как прямо во время трагедии (то один стрелок, то два, то задержан, то ликвидирован), так и после. Накануне ректор колледжа, где учился Галявиев, рассказал, что тот предлагал другому студенту вступить в секту. Другая жительница Казани, чей сын учился в том же колледже и совершил суицид, вспомнила, что он, как и Галявиев, называл себя богом.

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Чиновники и депутаты откликнулись на случившееся привычно: кто-то предложил снять мораторий на смертную казнь, кто-то — ужесточить правила оборота оружия. «Фонтанка» поговорила с учительницей из Израиля — страны, которая никогда не знала «колумбайнов», — и узнала, как там организована охрана школ.

2. Обострение конфликта в Восточном Иерусалиме, начавшееся еще в начале мая, только нарастало, о его предпосылках читайте здесь. В итоге всё вылилось во взаимные ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа, обе стороны заявляют о погибших и раненых среди мирных жителей. В соцсетях множатся видео того, как система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» перехватывает палестинские ракеты, однако часть их всё равно долетает до цели.


«Фонтанка» пообщалась с жителем города Лод, где мэр признал, что потерял управление, и было введено чрезвычайное положение.

3. Если говорить о петербургской повестке, то в ней неожиданно важное место занял капитальный ремонт домов. Строчка по его оплате перекочевала из розовых и отдельных белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и поселилась рядом со счетом за электричество и отопление (если речь идет о прямых договорах с ГУП «ТЭК»).

Проблемы образовалось две. Меньшая из них — это комиссия. Раньше горожане оплачивали только саму сумму взноса на капремонт, а банковские услуги брал на себя фонд; теперь же комиссия в 1 % или 2 % легла на плечи жителей. Это вызвало конфликт, Смольный заявил, что так не договаривались и что он намерен урегулировать вопрос, подробнее об этих перипетиях здесь. После пары дней всеобщего замешательства ЕИРЦ объявил, что комиссия отменяется.

Но куда больше петербуржцев возмутило то, что они обнаружили накопленный долг по капремонту, хотя вроде бы исправно всё оплачивали по розовой или белой квитанции. Тут уж расчетный центр умывает руки — какую информацию ему передали, такую он и вписал в квитки. Фонд заявил, что открывает горячую линию по обработке вопросов горожан в связи с этой ситуацией, однако читатели массово сообщают, что на эту линию не прорваться. Подробнее — читайте здесь.

4. Губернатор Александр Беглов отчитался перед депутатами Законодательного собрания за минувший год. Без откровений — выданы огромные суммы на борьбу с ковидом и поддержку нуждающихся. Однако затем главе города пришлось отвечать на вопросы. В частности, высказаться о массовых задержаниях петербуржцев на акциях в поддержку Алексея Навального. Реплика «были напуганы женщины и дети» рискует стать мемом.

Второй интересный момент касался строительства метро. Беглов ограничился еще одним вкладом в отраслевой фольклор в виде термина «раскоряка», а вот фактическую часть взял на себя вице-губернатор Максим Соколов. Он заявил, что Петербург рассчитывает на федеральную помощь, которая позволит построить в 2024 году 4 станции сверх плана. Что имеется в виду — читайте в материале «Фонтанки».

5. Там же, в ЗакСе, спикер Вячеслав Макаров пообещал нестандартные решения в преддверии осенних выборов — и тут же совершил еще один сюжетный поворот в сериале о собственной электоральной судьбе: теперь он снимает свою кандидатуру с выборов в городской парламент и всё-таки возглавит региональный список «Единой России» на думских выборах. Это, кстати, не рекорд по части метаний — глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков и вовсе менял свое решение дважды за день.

6. Второй посыл Макарова в ЗакСе касался партийных «праймериз», которые надо провести без сучка и задоринки, а иначе — получите турбулентность. Судя по всему, до властных сердец он достучался — почитайте, как заботливо бюджетников ведут по лабиринтам портала госуслуг, чтобы ни один не утаил свое мнение о кандидатах партии.

7. Очередной скандал в Петербурге разгорелся вокруг жестокого обращения с животными: обитатели ЖК «Юность» засняли, как их сосед бьет одну свою собаку, используя в качестве орудия другую.


Сколько таких сцен не получило должной публичности, сложно сказать, но в этот раз резонанс был велик: к мужчине в дверь постучалась полиция, животных изъяли (кроме собак, кстати, еще и кошку). Об их дальнейших перспективах и правовых аспектах случившегося — читайте здесь.

8. Погода на этой неделе ставила очередные температурные рекорды, петербуржцы посреди мая хлебнули несколько дней настоящего лета.

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На этом фоне у них, в принципе, возникал лишь один вопрос, но эмоциональный: почему батареи в квартирах до сих пор горячие? Смольный приказал закрутить вентили с 13 мая. Как и полагается по закону подлости, вскоре началось похолодание, с приходом выходных в городе дожди.

9. Рабочая неделя началась с самокатов — и ими же закончилась. Смольный попытался договориться с операторами проката об ограничении скорости и дисциплинированной парковке. Несколькими днями позже произошли несколько ДТП с участием электросамокатов. А в ночь на 14 мая группа молодежи отправила в больницу петербургского писателя, который сделал им замечание за беспардонную езду по Невскому.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
Прикрыть в Питере к чертовой матери эту лавочку проката электросамокатов - инфраструктура и народ не доросли еще до подобных благ цивилизации.
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