

«Фонтанка» пообщалась с жителем города Лод, где мэр признал, что потерял управление, и было введено чрезвычайное положение.



3. Если говорить о петербургской повестке, то в ней неожиданно важное место занял капитальный ремонт домов. Строчка по его оплате перекочевала из розовых и отдельных белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и поселилась рядом со счетом за электричество и отопление (если речь идет о прямых договорах с ГУП «ТЭК»).



Проблемы образовалось две. Меньшая из них — это комиссия. Раньше горожане оплачивали только саму сумму взноса на капремонт, а банковские услуги брал на себя фонд; теперь же комиссия в 1 % или 2 % легла на плечи жителей. Это вызвало конфликт, Смольный заявил, что так не договаривались и что он намерен урегулировать вопрос, подробнее об этих перипетиях здесь. После пары дней всеобщего замешательства ЕИРЦ объявил, что комиссия отменяется.



Но куда больше петербуржцев возмутило то, что они обнаружили накопленный долг по капремонту, хотя вроде бы исправно всё оплачивали по розовой или белой квитанции. Тут уж расчетный центр умывает руки — какую информацию ему передали, такую он и вписал в квитки. Фонд заявил, что открывает горячую линию по обработке вопросов горожан в связи с этой ситуацией, однако читатели массово сообщают, что на эту линию не прорваться. Подробнее — читайте здесь.



4. Губернатор Александр Беглов отчитался перед депутатами Законодательного собрания за минувший год. Без откровений — выданы огромные суммы на борьбу с ковидом и поддержку нуждающихся. Однако затем главе города пришлось отвечать на вопросы. В частности, высказаться о массовых задержаниях петербуржцев на акциях в поддержку Алексея Навального. Реплика «были напуганы женщины и дети» рискует стать мемом.



Второй интересный момент касался строительства метро. Беглов ограничился еще одним вкладом в отраслевой фольклор в виде термина «раскоряка», а вот фактическую часть взял на себя вице-губернатор Максим Соколов. Он заявил, что Петербург рассчитывает на федеральную помощь, которая позволит построить в 2024 году 4 станции сверх плана. Что имеется в виду — читайте в материале «Фонтанки».



5. Там же, в ЗакСе, спикер Вячеслав Макаров пообещал нестандартные решения в преддверии осенних выборов — и тут же совершил еще один сюжетный поворот в сериале о собственной электоральной судьбе: теперь он снимает свою кандидатуру с выборов в городской парламент и всё-таки возглавит региональный список «Единой России» на думских выборах. Это, кстати, не рекорд по части метаний — глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков и вовсе менял свое решение дважды за день.



6. Второй посыл Макарова в ЗакСе касался партийных «праймериз», которые надо провести без сучка и задоринки, а иначе — получите турбулентность. Судя по всему, до властных сердец он достучался — почитайте, как заботливо бюджетников ведут по лабиринтам портала госуслуг, чтобы ни один не утаил свое мнение о кандидатах партии.



7. Очередной скандал в Петербурге разгорелся вокруг жестокого обращения с животными: обитатели ЖК «Юность» засняли, как их сосед бьет одну свою собаку, используя в качестве орудия другую.

