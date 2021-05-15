1. Центральным событием недели стала трагедия в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в своей бывшей школе. В результате погибли 7 учеников и двое сотрудников учреждения, 23 человека были госпитализированы. «Фонтанка», как и вся страна, следила за тем, что происходило в течение страшного вторника и всю оставшуюся неделю. Информация менялась как прямо во время трагедии (то один стрелок, то два, то задержан, то ликвидирован), так и после. Накануне ректор колледжа, где учился Галявиев, рассказал, что тот предлагал другому студенту вступить в секту. Другая жительница Казани, чей сын учился в том же колледже и совершил суицид, вспомнила, что он, как и Галявиев, называл себя богом.
Чиновники и депутаты откликнулись на случившееся привычно: кто-то предложил снять мораторий на смертную казнь, кто-то — ужесточить правила оборота оружия. «Фонтанка» поговорила с учительницей из Израиля — страны, которая никогда не знала «колумбайнов», — и узнала, как там организована охрана школ.
2. Обострение конфликта в Восточном Иерусалиме, начавшееся еще в начале мая, только нарастало, о его предпосылках читайте здесь. В итоге всё вылилось во взаимные ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа, обе стороны заявляют о погибших и раненых среди мирных жителей. В соцсетях множатся видео того, как система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» перехватывает палестинские ракеты, однако часть их всё равно долетает до цели.
«Фонтанка» пообщалась с жителем города Лод, где мэр признал, что потерял управление, и было введено чрезвычайное положение.
3. Если говорить о петербургской повестке, то в ней неожиданно важное место занял капитальный ремонт домов. Строчка по его оплате перекочевала из розовых и отдельных белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и поселилась рядом со счетом за электричество и отопление (если речь идет о прямых договорах с ГУП «ТЭК»).
Проблемы образовалось две. Меньшая из них — это комиссия. Раньше горожане оплачивали только саму сумму взноса на капремонт, а банковские услуги брал на себя фонд; теперь же комиссия в
Но куда больше петербуржцев возмутило то, что они обнаружили накопленный долг по капремонту, хотя вроде бы исправно всё оплачивали по розовой или белой квитанции. Тут уж расчетный центр умывает руки — какую информацию ему передали, такую он и вписал в квитки. Фонд заявил, что открывает горячую линию по обработке вопросов горожан в связи с этой ситуацией, однако читатели массово сообщают, что на эту линию не прорваться. Подробнее — читайте здесь.
4. Губернатор Александр Беглов отчитался перед депутатами Законодательного собрания за минувший год. Без откровений — выданы огромные суммы на борьбу с ковидом и поддержку нуждающихся. Однако затем главе города пришлось отвечать на вопросы. В частности, высказаться о массовых задержаниях петербуржцев на акциях в поддержку Алексея Навального. Реплика «были напуганы женщины и дети» рискует стать мемом.
Второй интересный момент касался строительства метро. Беглов ограничился еще одним вкладом в отраслевой фольклор в виде термина «раскоряка», а вот фактическую часть взял на себя вице-губернатор Максим Соколов. Он заявил, что Петербург рассчитывает на федеральную помощь, которая позволит построить в 2024 году 4 станции сверх плана. Что имеется в виду — читайте в материале «Фонтанки».
5. Там же, в ЗакСе, спикер Вячеслав Макаров пообещал нестандартные решения в преддверии осенних выборов — и тут же совершил еще один сюжетный поворот в сериале о собственной электоральной судьбе: теперь он снимает свою кандидатуру с выборов в городской парламент и всё-таки возглавит региональный список «Единой России» на думских выборах. Это, кстати, не рекорд по части метаний — глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков и вовсе менял свое решение дважды за день.
6. Второй посыл Макарова в ЗакСе касался партийных «праймериз», которые надо провести без сучка и задоринки, а иначе — получите турбулентность. Судя по всему, до властных сердец он достучался — почитайте, как заботливо бюджетников ведут по лабиринтам портала госуслуг, чтобы ни один не утаил свое мнение о кандидатах партии.
7. Очередной скандал в Петербурге разгорелся вокруг жестокого обращения с животными: обитатели ЖК «Юность» засняли, как их сосед бьет одну свою собаку, используя в качестве орудия другую.
Сколько таких сцен не получило должной публичности, сложно сказать, но в этот раз резонанс был велик: к мужчине в дверь постучалась полиция, животных изъяли (кроме собак, кстати, еще и кошку). Об их дальнейших перспективах и правовых аспектах случившегося — читайте здесь.
8. Погода на этой неделе ставила очередные температурные рекорды, петербуржцы посреди мая хлебнули несколько дней настоящего лета.
На этом фоне у них, в принципе, возникал лишь один вопрос, но эмоциональный: почему батареи в квартирах до сих пор горячие? Смольный приказал закрутить вентили с 13 мая. Как и полагается по закону подлости, вскоре началось похолодание, с приходом выходных в городе дожди.
9. Рабочая неделя началась с самокатов — и ими же закончилась. Смольный попытался договориться с операторами проката об ограничении скорости и дисциплинированной парковке. Несколькими днями позже произошли несколько ДТП с участием электросамокатов. А в ночь на 14 мая группа молодежи отправила в больницу петербургского писателя, который сделал им замечание за беспардонную езду по Невскому.