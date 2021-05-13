Фото: Скриншот видео Поделиться Поделиться







В редакцию «Фонтанки» прислали видео, на котором мужчина демонстрирует настолько странный подход к воспитанию собак, что даже словами описать это сложно. Пока соседи ломают голову как быть, юристы говорят: без ветеринарного осмотра, который подтвердит травмы у животных, привлечь к ответственности горе-собаковода невозможно.

Петербурженка Анна Карпова гуляла с ребенком во дворе ЖК «Юность» на Крыленко, когда увидела своего соседа с двумя собаками: рыжей шелти и болонкой. Мужчина грубо обходился с животными и вёл себя странно. «Судя по его виду и движениям, он был нетрезв, — рассказала Анна «Фонтанке». — В другом случае я бы подошла к нему и сделала замечание, но я была одна с ребёнком, приближаться к пьяному не решилась и начала снимать его на видео».



Сначала собаковод, присев на корточки, что-то втолковывал шелти, а потом, схватив животное за передние лапы, потащил за собой. И, видимо, для усиления воспитательного эффекта втянул четвероногого друга поперек спины болонкой, которую всё это время крепко держал за ошейник. Мелкий песик покорно висел в руках хозяина, как тряпочка, только моргал глазами. Затем мужчина взял обеих собак в охапку и понёс прочь.

Анна Карпова

Видео вызвало возмущение в закрытых группах жильцов ЖК «Юность». Те, с кем удалось пообщаться «Фонтанке», рассказали, что на вид мужчине 35–38 лет, он регулярно прогуливается до ближайшей торговой точки за пивом и, вероятно, работает из дома, так как днем его часто видят во дворе. Характеризуется как «в целом адекватный». Шелти — его питомец, а болонка принадлежит «его женщине». До случая с избиением собаки собакой мужчина не проявлял агрессии по отношению к животным.

«Живём в одной парадной. Не здоровался никогда, но и опасным вроде никогда не выглядел, — говорит житель ЖК «Юность» Артём Л. — Потом в закрытой группе ЖК писали, что он просто оставил собаку и пошел домой. А соседи вынесли собаке воду».



Шелти, ударенная болонкой. Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Собака очень хотела пить, — говорит Анна Карпова. — Соседка налила ей с пол-литра воды в какую-то баночку, собака выпила эту воду враз».

Между тем видеоролик с мужчиной и двумя собаками утек в социальную сеть «ВКонтакте». В комментариях пользователи обрушились на всех разом: на владельца, которому немедленно придумали самые суровые кары за жестокость, и на жителей жилого комплекса, которых обвинили в безучастности: мол, видео сняли, а почему в полицию не пошли или на месте не разобрались.

В Ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо» «Фонтанке» рассказали, что привлечь гражданина за жестокое обращение с животным можно только в том случае, если будет доказано, что животное получило увечье. Для этого необходимо, чтобы собаки прошли экспертизу у ветеринара. Алгоритм действий может быть таким: сначала нужно подать заявление в полицию, подтвердив свои слова видеороликом. «Далее животное должен осмотреть ветеринарный врач, который должен вынести заключение: нанесены собаке увечья или нет, — объяснили в Ассоциации. — Если увечий нет, нет и состава преступления. Но возможно возбуждение дела по статье «Покушение на жестокое обращение с животным». Полиция может признать собак вещественными доказательствами и изъять их для осмотра в качестве вещдоков — чтобы провести ветеринарную экспертизу. Затем полиция имеет право вернуть собак хозяину — или не возвращать и изъять на ответственное хранение. Всё зависит от того, какой процессуальный путь выберут в полиции».



При этом далеко не все соседи жаждут крови или процессуальных действий. Жительница ЖК «Юность» Екатерина Ч. рассказала «Фонтанке», что часто видела мужчину с шелти во дворе — он воспитывал собаку со щенячьего возраста. И всегда выглядел самым обычным собаководом. Инцидент с избиением Екатерина видела только в записи. «Я не знаю, как его зовут, но сегодня, уже после случившегося, я разговаривала с ним, — рассказала женщина. — Он попросил подержать шелти, сказал: «Она постоянно от меня сегодня убегает». Он был выпившим. Раньше за ним подобного отношения к животным не замечалось. Мне не понравилось, конечно, что он собаку на улице оставил. Но он не смог удержать на руках обеих собак, поэтому сначала занес в квартиру болонку, а потом вернулся за шелти. И на руках ее отнес домой. Его шелти — очень хорошая, добрая и воспитанная. Как собаковладелец он, честно скажу, положительный, и я не вижу оснований, чтобы собак у него отбирали».

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»