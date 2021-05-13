Фото: Юлия Драгунская Поделиться Поделиться







В Израиле, где люди привыкли жить под постоянной угрозой терактов и знают, как защитить себя, никогда не случалось «шутинга» в школе. Учитель с 30-летним стажем из Иерусалима Юлия Драгунская рассказала «Фонтанке», как работает израильская система безопасности для учеников и учителей и почему им не нужен предмет вроде ОБЖ.

В израильских школах система безопасности устроена очень просто. Начальные (первые шесть классов) и старшие классы учатся в разных школах. Здание каждой школы окружено забором высотой 2,5 — 3 метра. Ворота только одни, и на протяжении всего учебного дня они заперты изнутри. Рядом с воротами в специальной будке сидит охранник с оружием — сотрудник охранного агентства. Его работу оплачивает не школа и не родители, а муниципалитет.



Камеры слежения внутри и снаружи школы есть, но используются они в основном для контроля — на случай хулиганства или конфликта между детьми. Есть учителя, которые владеют пистолетами и ходят с ними на работу — просто потому, что в стране многим гражданам разрешено ношение оружия. В каждой школе один из мужчин-учителей имеет звание «офицер по безопасности» и тоже вооружен. Если группа школьников организованно отправляется куда-нибудь за пределы школы (в поход, на экскурсию или на «урок на местности»), её обязан сопровождать минимум один человек с оружием, причем уже не с пистолетом, а с чем-то более серьезным.

Ворота закрываются примерно за час до начала занятий и открываются только вечером, когда основные уроки закончились и дети разошлись по домам. Вечером и ночью территория школы открыта: в здании работает библиотека, могут проводиться какие-либо дополнительные занятия или кружки.

Во время учебного дня охранник открывает ворота каждый раз, когда кто-то входит или выходит, и тут же запирает их. Если ученик захочет, например, сбегать на перемене в соседний магазин и купить булочку, ему придется предъявить подписанное классным руководителем или секретарем школы разрешение на выход и вход.



В случае экстренной эвакуации система «забор-ворота» не станет препятствием для детей и учителей — выход, хоть и единственный, можно открыть очень широко, давка исключена.

Иногда у школы есть вторые ворота с торца, чтобы детям не приходилось обходить все здание целиком. Но запасной вход работает только в том случае, если муниципалитет готов оплачивать второго охранника. Правило действует жестко: нет охраны — нет ворот.

Охранник, который стоит на воротах израильской школы, знает всех учеников в лицо. А это порядка 400 детей в младшей школе и от 700 до 1 500 — в старшей. Кроме того, охранник должен знать в лицо всех учителей. У всех остальных охранник обязательно смотрит документы на входе. Если сотрудник новый, например, пришел в начале учебного года, то он будет проверять документы у всех взрослых, а у детей спрашивать имя и куда они идут. Если при себе есть оружие, надо показать разрешение на ношение. «Но пофигизм, конечно, встречается везде, — говорит Юлия Драгунская. — Когда дочь училась в школе, мой муж-полицейский прошел на родительское собрание с оружием, и на входе охранник не спросил у него разрешение. Муж вернулся и сказал: «Знаешь, я сейчас позвоню твоему работодателю и скажу, что мимо тебя в школу, полную детей, прошел человек с пистолетом, а ты и ухом не повел». Охранники попадаются разные…»



Фото: Юлия Драгунская Фото: Юлия Драгунская Фото: Юлия Драгунская Фото: Юлия Драгунская Поделиться Поделиться







Никаких «вторых» или последующих рубежей охраны в израильских школах нет: ни рамок металлодетекторов, ни бабушек-вахтеров. Несколько раз за день охранник обязан обойти всю территорию школы снаружи и изнутри, чтобы проверить, нет ли бесхозных предметов. На это время он запирает школьные ворота, и никто не может ни зайти, ни выйти. Если учитель, например, приходит ко второму уроку, а охранник ушел на обход — то придется терпеливо ждать его возвращения. Но обход обычно длится не более 15 минут и не доставляет серьезных неудобств. «К тому же все понимают, что охранник ушел по делу, а не кофе пить, — говорит учительница. — Если ему понадобится кофе, он попросит кого-нибудь, и ему принесут стаканчик прямо в его будку».

Специальных уроков безопасности в школах не проводят — население здесь впитывает правила антитеррористической безопасности с молоком матери. «Все знают, что надо обращать внимание на подозрительных людей, если в окрестностях школы появился незнакомец — доложить об этом кому-то из вооруженных взрослых, — говорит Юлия Драгунская. — Три-четыре раза в год в школе проводится учебная тревога с сиреной и массовой эвакуацией. Каждый ребенок и учитель в школе знают, как действовать и куда идти в случае землетрясения или военной атаки, по какой лестнице в какую часть бомбоубежища надо спускаться или где пережидать сейсмические толчки на улице.



Оборудованное бомбоубежище есть в каждой школе. Каких-либо инструкций на случай, если в школе окажется преступник с огнестрельным оружием, у нас нет — кажется, в Израиле такое просто невозможно».

А вот в детских садах охранника оплачивают сами родители. Территории детсадов закрыты, у ворот обычно никого нет, и попасть внутрь можно, только позвонив в звонок. Тебя увидят в камеру и спросят, кто ты и зачем пришел. Если за ребенком приходит не родитель, а няня или родственник, семья должна предупредить администрацию об этом заранее — иначе человека даже за забор не пустят.

И Израиле ни разу не случалось «колумбайна». Серьезные меры по охране школ в Израиле приняли после теракта в городе Маалот в мае 1974 года. Террористы из Демократического фронта освобождения Палестины проникли в здание одной из школ рано утром, заминировали его и захватили в заложники более сотни детей. Во время штурма школы погибли 25 детей и четверо взрослых. Террористы были ликвидированы.

«У наших молодых людей есть все возможности пострелять. Израильская молодежь служит в армии на настоящей войне, — говорит учительница. — Поэтому «выпускать пар» никому не приходит в голову. Кроме того, у наших выпускников не бывает каких-либо затаенных обид на школу».



Записала Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

