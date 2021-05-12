«Были напуганы женщины и дети». Беглов рассказал депутатам про раскоряку и пообещал новую нормальность

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Александр Беглов 12 мая отчитался перед парламентом о том, что Петербург справился с вызовом пандемии коронавируса. Сонную атмосферу Мариинского дворца всколыхнул только ответ градоначальника про апрельскую акцию протеста. После этого в парламенте прозвучали мрачные пророчества.



«Сегодня можно уверенно сказать: в 2020 году нам удалось справиться с вызовами пандемии при этом неуклонно следовать стратегической линии развитии города. В настоящее время мы переходим от чрезвычайных мер к нормальной жизни, к новой нормальности, в рамках которой нам предстоит жить», — бодро начал губернатор.



В качестве подкрепления на экранах зала — главном и боковом — возникли изображения гаранта Конституции. Владимир Путин с экрана подчеркнул, что под ударом COVID-19 оказалась вся мировая экономика, а главным приоритетом остается жизнь и здоровье граждан.

«Именно на это мы с вами и были нацелены. На сохранение жизни и здоровья наших горожан, — повторил Беглов. — Готовых рецептов ни у кого не было. В обществе преобладали полярные настроения: одни требовали жестких ограничений, другие — противились вводу любых мер».

Про обеспеченность средствами защиты в начале пандемии градоначальник выразился обтекаемо: город вошел в нее «по гриппозным нормам». Городское производство СИЗов в апреле насчитывало 200 тысяч масок и 1,5 тысячи костюмов ежедневно, в конце года — 2 млн масок, 15 тысяч костюмов и 250 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Губернатор похвастал, что Петербург первым из регионов установил региональные стимулирующие выплаты и компенсации врачам: в Петербурге они дошли до 11 тысяч медиков, более 25 тысяч — прошли переобучение, еще 1,5 — «заполнили вакансии». Так выглядел раздел про поддержку. О том, как отказывал, как высчитывали часы и минуты работы, о сложностях получения выплат семьями умерших — ни слова.



Раздел про поддержку наименее защищенных тоже смотрелся солидно: 706 тысяч получили доплаты за самоизоляцию, 1,83 млн человек — деньги на покупку СИЗов, 48 тысяч семей — выплаты на детей 3–7 лет. Упомянуты были выдача продуктовых наборов, планшетов и компьютеров для дистанционного обучения. Собирали их, напомним, всем миром.

Общая сумма помощи горожанам, озвученная Бегловым, составила 77 млрд рублей (в среднем по 14 300 на человека, если поделить на все население города и брать данные Петростата на начало 2021 года).

Поддержка бизнеса в сухих цифрах с обывательского ракурса смотрелась тоже неплохо. 33,8 млрд рублей, разложенные по трем пакетам, налоговые и арендные льготы на 15,2 млрд, 4,3 млрд — за счет отсрочки повышения кадастровой стоимости. И данные по безработице: 108 тысяч на пике пандемии и 45 тысяч— в апреле текущего года. Чтобы было очевиднее тезис « у нас еще ничего», с экрана засветили «безработные» данные по городу и России: 2,9% против 5,8%.

Ранее «Фонтанка» писала, что на конец года воспользоваться помощью города смогла только треть предпринимателей. С весны до ноября «ликвидировались» 23 тысячи индивидуальных предпринимателей.



С балкона над залом заседаний, куда «загнали» пишущую прессу, можно было разглядеть скуку если не в лицах, то в позах депутатов и наводнивших Мариинский чиновников: ничего нового во время отчета сказано не было.

Некое оживление было замечено, только когда подошло время вопросов парламентариев. В уже привычном режиме, их количество ограничили по одному от фракции. Отвечать на больной вопрос о строительстве подземки, которое в Петербурге постоянно отодвигают, Беглов поручил профильному вице-губернатору Максиму Соколову. Тот ответил в привычном уже ракурсе — прежний «Метрострой» дышал на ладан, его акционеры вели себя безответственно, так что вместе с ВТБ создали городскую компанию, которая (здесь конкретики остро не хватало) обеспечит «бесшовный» переход техники и компетенций. Если фактическую часть вице-губернатор изложил стройно, то, скажем так, артистическую Беглов взял на себя; ну не мог бы Соколов произнести фразу «вот такая раскоряка».

Вопрос оппозиционного «яблочника» Бориса Вишневского оставили на десерт. Последний поинтересовался у главы города, почему 21 апреля на акции протеста в Петербурге было задержано в десятки раз больше людей, чем на аналогичной акции в столице. И припомнил про различие подходов Смольного к тому, зачем собираются горожане: многотысячные массовые спортивные и культурные мероприятия в городе — это можно, а любые протесты (в том числе, и одиночные пикеты) — нет, потому что коронавирус. Это заставило градоначальника оторваться от бумаг и говорить «от себя».



Первым делом Беглов припомнил, что акция была незаконной, нарушала региональное и федеральное законодательство и что организаторы «даже не удосужились» подать заявку на проведении митинга.

«А что произошло 21 апреля? Кучка организаторов, не побоюсь этого слова, подстрекателей вывела молодежь и несовершеннолетних детей. Тем самым нарушив ритм города. Было нарушено транспортное сообщение, были сорваны спектакли, к кому-то не доехала скорая помощь, кто-то не попал на свои мероприятия, опоздал на поезд или на самолет. Но самое страшное: были напуганы дети и женщины. Мы что, с вами не знаем, кто финансирует устроителей этих акций или чего они добиваются? Знаем», — заявил Беглов.

Дальше губернатор напомнил, что «правительство делает очень многое». «Прежде всего, мы расширили перечень гайд-парков. То же самое, по вашему предложению включили площадь.... — далее повисла пауза, как будто чиновник и правда мог забыть ее название. «Ну, назовите! Площадь Ленина у Финляндского вокзала», — закончил Беглов.



На деле это не совсем так. Смольный сначала сократил число гайд-парков с восьми до четырех, а потом — когда на это обратили внимание — вернул удаленные обратно.

Дальнейшие объяснения, почему в Москве не так, как в Петербурге, пробудили от скуки даже тех, кого цифры отчета вогнали в анабиоз. Беглов рассказал о десятках ежедневных звонков с сообщениями о ложных заминированиях и о том, что во время акций протеста такие звонки поступают из-за рубежа «как никогда».

«Я скажу и другое: несколько мерзавцев потушили огонь на Марсовом поле. А несколько других мерзавцев начали жарить колбаски на Вечном огне в Кронштадте... Такого в Москве не было, а у нас было. И за это стыдно», — припечатал Беглов.

Как «женятся» акции протеста и осквернители Вечного огня, осталось загадкой. Дело в том, что кронштадтские события произошли в ночь на 25 мая 2020 года, когда никаких митингов в городе не было. А случаев, когда тушили Вечный огонь на Марсовом поле, было несколько. Например, вечером 17 января — дети, которые неудачно поиграли в снежки. И 27 февраля. Однако ни одно из этих событий по датам не совпадает с протестами в городе.



Во время выступления зал дважды рукоплескал Беглову. Когда губернатор со свитой отбыл из Мариинского, парламентская жизнь вернулись к рассмотрению законопроектов. Во время обсуждения инициативы о многодневном голосовании слово взял спикер Закса Вячеслав Макаров. Он на майских праздниках совершил электоральный кульбит и подался на праймериз по выборам в ЗакС, хотя и руководство «Единой России», и сам Беглов уже нарисовали депутату путь прочь из Петербурга — в Госдуму.

Зловещие перспективы обрисовал он: в случае, если выборы будут организованы « не так», если «будут сомнения, начиная от праймериз» — мы получим «такую политическую турбулентность, от которой вздрогнут все». «Я хочу сказать, я очень редко ошибаюсь в прогнозах. … Я предвижу: вы будете свидетелями нестандартных решений, поступков, в том числе от очень известных людей в политике», — нагнетал спикер.. Овации председателю парламента звучали внушительнее губернаторских. «Фонтанка» не то чтобы стремится посеять сомнения и вызвать турбулентность, но материал о «помощи» бюджетникам на праймериз почитать рекомендует.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

