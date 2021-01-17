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В центре Марсова поля в Петербурге погас Вечный огонь

Полиции предстоит снова искать тех, кто погасил огонь на Марсовом поле в Петербурге. Воскресным вечер факел не горит.

О том, что в центре мемориала «Борцам революции» нет Вечного огня, «Фонтанке» незадолго до десяти вечера сообщили читатели, которые 17 января гуляют на Марсовом поле. В пресс-службе «ПетербургГаза» подтвердили, что уже знают о случившемся.

«Заявка поступила около двадцати минут назад. Бригада компании выехала на место, горение восстановят», — добавили в пресс-службе. Немногим позже в компании уточнили, что специалисты оперативно справились с задачей — оборудование очистили от снега, оно не пострадало и работает исправно.

Фото: читатель «Фонтанки» Андрей

Вечный огонь с регулярностью притягивает вандалов. В мае его заливали газировкой, объясняя это попыткой заглушить собственную боль. В июле на территории мемориала символически сжигали цветы. В декабре пламя снова потухло — ответственных за это хулиганов возвращали в Петербург уговорами.

Фото: читатель «Фонтанки» Андрей

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Комментарии (11)

killbeachtrash
Вечный огонь не выдержал вечного правления...Так и живем...
an_observer
Очередные выродки погасили.
gencon
Дед в бункере газ в ручном режиме раздаёт, как и зарплаты. Перепутал кнопки. Дальше будет хуже. Ему 5 дворцов газофицировать надо, друзья тоже мёрзнут в огарево....
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