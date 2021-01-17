Полиции предстоит снова искать тех, кто погасил огонь на Марсовом поле в Петербурге. Воскресным вечер факел не горит.



О том, что в центре мемориала «Борцам революции» нет Вечного огня, «Фонтанке» незадолго до десяти вечера сообщили читатели, которые 17 января гуляют на Марсовом поле. В пресс-службе «ПетербургГаза» подтвердили, что уже знают о случившемся.



«Заявка поступила около двадцати минут назад. Бригада компании выехала на место, горение восстановят», — добавили в пресс-службе. Немногим позже в компании уточнили, что специалисты оперативно справились с задачей — оборудование очистили от снега, оно не пострадало и работает исправно.