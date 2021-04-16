Площадка у Финляндского вокзала снова получила статус гайд-парка

В число гайд-парков возвратили площадки у Финляндского вокзала — между фонтанами в северной стороне площади Ленина, юго-восточной части сада 9 Января (в 50 метрах от проспекта Стачек), в Пионерском парке — напротив здания по адресу: проспект Мечникова, 5, корпус 1, литера А и в парке Екатерингоф — у здания 12б по Лифляндской улице. Локацию в парке 30-летия Октября исключили из-за расположенной рядом детской площадки, вместо нее перечень дополнили сквером Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны.

Напомним, в числе других площадок — территория в Южно-Приморском парке у фонтанного комплекса в (в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от улицы Доблести), в Полюстровском парке вокруг стелы 50-летия Октябрьской революции и в Удельном парке.

Напомним, на то, что площадь Ленина — наиболее востребованное место — потеряло статус гайд-парка, обратил внимание уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

В апреле стало известно, что Смольный хочет оснастить гайд-парки камерами видеонаблюдения, туалетами и сценой.