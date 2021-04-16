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Площадка у Финляндского вокзала снова получила статус гайд-парка

Смольный вернул площадь Ленина в список гайд-парков

В Петербурге количество мест, в которых можно собраться на митинги без согласования с властями, стало прежним — 8 локаций вместо четырех. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба администрации губернатора.

В число гайд-парков возвратили площадки у Финляндского вокзала — между фонтанами в северной стороне площади Ленина, юго-восточной части сада 9 Января (в 50 метрах от проспекта Стачек), в Пионерском парке — напротив здания по адресу: проспект Мечникова, 5, корпус 1, литера А и в парке Екатерингоф — у здания 12б по Лифляндской улице. Локацию в парке 30-летия Октября исключили из-за расположенной рядом детской площадки, вместо нее перечень дополнили сквером Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны.

Напомним, в числе других площадок — территория в Южно-Приморском парке у фонтанного комплекса в (в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от улицы Доблести), в Полюстровском парке вокруг стелы 50-летия Октябрьской революции и в Удельном парке.

Напомним, на то, что площадь Ленина — наиболее востребованное место — потеряло статус гайд-парка, обратил внимание уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

В апреле стало известно, что Смольный хочет оснастить гайд-парки камерами видеонаблюдения, туалетами и сценой.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Можно было бы и Троицкую площадь под гайд-парк отдать.
VF812
Плохо. Фонтаны и цветы опять все загадят. И пробками вокзал не проедешь((
Вася ПУПКИН
Что такое на стачек тоже пид..асы гулять будут.
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