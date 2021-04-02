Гайд-парки в Петербурге хотят оснастить камерами наблюдения и туалетами

В Петербурге места, где горожане могут собираться на митинги без согласования властей, хотят на время мероприятий оборудовать сценой, ограждениями и камерами наблюдения. Это следует из проекта постановления правительства, представленного 2 апреля на антикоррупционную экспертизу.



Документ утверждает порядок оборудования гайд-парков на то время, когда в них проводятся митинги или другие массовые мероприятия, на которых граждане могут выразить свое мнение по общественно значимым вопросам.

Такие места должны быть оснащены сценой или мобильным подиумом площадью не менее 15 кв. м и способностью выдерживать не менее полутонны веса, туалетами (стационарными или передвижными, из расчета 4 штуки на каждые 500 человек), точкой подключения электроэнергии и быть освещены.