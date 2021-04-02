Гайд-парки в Петербурге хотят оснастить камерами наблюдения и туалетами

В Петербурге места, где горожане могут собираться на митинги без согласования властей, хотят на время мероприятий оборудовать сценой, ограждениями и камерами наблюдения. Это следует из проекта постановления правительства, представленного 2 апреля на антикоррупционную экспертизу.
Документ утверждает порядок оборудования гайд-парков на то время, когда в них проводятся митинги или другие массовые мероприятия, на которых граждане могут выразить свое мнение по общественно значимым вопросам.
Такие места должны быть оснащены сценой или мобильным подиумом площадью не менее 15 кв. м и способностью выдерживать не менее полутонны веса, туалетами (стационарными или передвижными, из расчета 4 штуки на каждые 500 человек), точкой подключения электроэнергии и быть освещены.
Также на месте необходимо предусмотреть урны, от 3 до 10 арочных металлодетекторов с досмотровыми столами и металлическими ограждениями высотой не менее 1,2 м из расчета площади 1,5 кв. м на каждого участника. В случае, если установить стационарные системы видеонаблюдения невозможно, предписывается использовать мобильные камеры.
Обязанность разработать проект оборудования и провести его ложится на плечи районных администраций. Площадки должны быть готовы до 15 июля 2021 года.
Ранее стало известно, что площадь Ленина — единственная локация в центре города, больше не является гайд-парком. Сейчас в Петербурге всего четыре таких места: в Удельном парке, в Полюстровском парке, в саду 30-летия Октября и Южно-Приморском парке.