Площадь Ленина — больше не гайд-парк. Его ликвидации способствовала сноска в постановлении Смольного

Уполномоченный отмечает, что в феврале 2019 года количество гайд-парков, то есть специально отведенных мест для обсуждения общественно значимых вопросов, в которых можно проводить публичные мероприятия без уведомления властей, увеличилось вдвое — до 8 штук. Это было прописано в постановлении Смольного № 77. В частности, гайд-парк был образован на площади Ленина.



«Однако дополнительные четыре специально отведенные места были установлены временно «до принятия закона Санкт-Петербурга, изменяющего нормы предельной заполняемости специально отведенных мест. В 2020 году такой закон был принят, что, по мнению администрации Санкт-Петербурга, стало основанием для прекращения действия постановления», — говорится в докладе.