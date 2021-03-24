FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
76.15р90.05р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Площадь Ленина — больше не гайд-парк. Его ликвидации способствовала сноска в постановлении Смольного

Площадь Ленина в Петербурге больше не является гайд-парком. Это 24 марта в своем докладе сообщил уполномоченный по правам человека Александр Шишлов, текст опубликован на сайте омбудсмена.

Уполномоченный отмечает, что в феврале 2019 года количество гайд-парков, то есть специально отведенных мест для обсуждения общественно значимых вопросов, в которых можно проводить публичные мероприятия без уведомления властей, увеличилось вдвое — до 8 штук. Это было прописано в постановлении Смольного № 77. В частности, гайд-парк был образован на площади Ленина.

«Однако дополнительные четыре специально отведенные места были установлены временно «до принятия закона Санкт-Петербурга, изменяющего нормы предельной заполняемости специально отведенных мест. В 2020 году такой закон был принят, что, по мнению администрации Санкт-Петербурга, стало основанием для прекращения действия постановления», — говорится в докладе.

Таким образом, четыре образованных гайд-парка, включая единственную активно востребованную локацию, просуществовали чуть более года и были фактически ликвидированы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Abu-Denis
"Зачем власть должна помогать тем, кто призывает к ее насильственному свержению и к разрушению государства"

К насильственному свержению и к разрушению государства призывает своими действиями одуревшая деградировавшая власть, такое бывало в истории, да. А мирно митингующие призывают только к оздоровлению государства, чтобы не было гнета, грабежа и полицейского беззакония. В державах, где есть гайд-парки, королеву уважают и никакой речи о свержении не идет. Такие бедствия - удел стран, больных деспотией.
Владислав М
Власть сама провоцирет граждан на нарушение закона, закрывая востребованные горожанами площадки для сбора. Нужна ли гражданам власть, которая вместо того, чтобы им помогать, создаёт им трудности и препятствия?
Pastulat0
//то есть специально отведенных мест для обсуждения общественно-значимых вопросов, в которых можно проводить публичные мероприятия без уведомления властей//....//В частности, гайд-парк был образован на площади Ленина//(с).

Чем болше нахожусь вдали, тем больше узнаю о врагах мною любимого города.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний