Капля в море. Малый бизнес ждет расширения круга претендующих на господдержку

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Воспользоваться городскими мерами поддержки смогла лишь треть предпринимателей. Большинство отмечает сложность получения преференций и непростую налоговую ситуацию, затрудняющие попытки продолжить деятельность. На круглом столе «Фонтанки» и портала «ТТФинанс» эксперты обсудили, какой еще помощи ждет бизнес. Во время первой волны пандемии малый и средний бизнес пострадал сильнее всех, и власти это понимают. Только за первое полугодие, по данным комитета по промышленной политике, закрылось около 6% субъектов малого и среднего предпринимательства — то есть примерно 30 тысяч предприятий. Многие ООО становятся ИП: видна тенденция к оптимизации даже с точки зрения статуса. Также многие переходят в разряд самозанятых — их количество в городе растет, рассказала председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Елена Церетели.

— В первую неделю пандемии мы создали чат для помощи бизнесу — бесплатные консультации бизнесменам дают семь юристов разного профиля, — сообщила Елена Церетели. — Уже обработано более 3 тысяч обращений по самым разных вопросам — от участия в госзаказе и получения преференций до кадровых решений. Понимая, что сейчас помимо консультирования и оптимизации расходов бизнесу нужно и продвигать себя, мы создали маркетплейс. Было бы громко назвать его аналогом «Авито», но мы шли по этому пути. Это бесплатная площадка, представляющая только бизнес в виде его товаров и услуг. За два с половиной месяца здесь зарегистрировано 200 субъектов МСП и более 1500 тысяч товаров и услуг. Также, по словам Елены Церетели, город достаточно реализовал свой потенциал в формировании трех пакетов мер поддержки бизнеса — и речь идет не только о налоговых и арендных преференциях. Например, губернатор согласился пересмотреть вопрос о повышении кадастровой оценки имущества и земли на 30%, которое предстояло в будущем году. Мораторий на это повышение уже внесен в третий пакет мер.

Однако воспользоваться мерами поддержки смогла только треть предпринимателей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов уточнил: даже при активной помощи Фонда содействия кредитованию помощь коснулась лишь малой части бизнеса — ведь, по данным ФНС, в городе 340 тысяч предпринимателей, из них примерно 150 тысяч активно работающих. По его словам, постановление правительства о расширении мер поддержки по дополнительным ОКВЭДам наиболее пострадавших отраслей несколько увеличит круг помощи. — К сожалению, в последние годы у нас всё больше появляется законодательных актов, которые не действуют в поддержку предпринимателя, — заявил Абросимов. — Из последнего широкий общественный резонанс вызвало ограничение торговли алкоголем в кафе и барах. Тогда бизнес-сообщества активно проявляли себя, власть их услышала. При массовом закрытии бизнесов многие субъекты предпринимательской деятельности перешли в разряд самозанятых — их уже около 9 тысяч. Это процесс сейчас идет активно и в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. Взамен предложат новые режимы налогообложения — патент, УСН и т. д.

На прошедшей недавно встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александр Абросимов озвучил основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес и которые нужно решать как можно быстрее. Например, дать возможность не работающим сейчас фуд-кортам воспользоваться помощью Фонда кредитования, получить субсидии на зарплату или аренду. В связи с декабрьскими ограничениями отрасль общепита снова столкнулась с проблемами зарплат, арендных и коммунальных платежей, поэтому нужно продлить возможность переноса оплаты аренды недвижимости и земельных участков и за четвертый квартал. И плюс ко всему дать возможность получить какие-то субсидии на поддержание деятельности. Также, по мнению Александра Абросимова, некоторые меры помощи бизнес-сообществу стоит продлить. Например, продление моратория на демонтаж НТО. Иначе в январе-феврале мы увидим еще большее сокращение числа субъектов МСП. Но, по словам Елены Церетели, уже есть хорошие новости — основные преференции в будущем году тоже будут действовать. Это касается, например, формата организации летних кафе, упрощенной системы налогообложения с пониженными ставками и т. д. Также в конце ноября правительство приняло решение для тех, кто брал кредиты под 2% при условии сохранения численности сотрудников и средней заработной платы. Теперь в схеме снят один из основных моментов — заработная плата может быть и меньше одного МРОТа, а сохранение численности сотрудников 80% и 90% предполагает отмену процентов по кредиту.

— Получившие помощь несколько предприятий — это капля в море, — считает член совета директоров, руководитель направления инновационных технологий Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, основатель и управляющий холдинга «Полар Инвест» Александр Гордин. — Сбор бумаг и процесс получения помощи долгий, люди понимают, что это временная мера. У нас очень короткий горизонт планирования — на 3–5 лет, это неправильно, бизнесу нужно планировать на долгий срок. И помогать ему надо не точечно, а снижением налогов. Но главная проблема — в экономике не хватает денег. У нас фонд накопления в экономике 18%, а в Китае около 45%, то есть предприятия задыхаются от отсутствия оборотных средств. Многие предприятия даже не могут взять кредит. А уж малый средний сектор и вовсе находится в особо тяжелом положении, потому что нужны залог и личное поручительство. А без дешевого кредита не расширить производственные мощности. Александр Абросимов согласился, что денег в обороте маловато, а проценты, которые сегодня предлагают банки, осложняют получение кредитов. Да, есть федеральные целевые программы, и Фонд развития промышленности дает кредиты под 1%, что позволяет предприятиям частично заменять устаревшее оборудование. Но этого недостаточно: должна быть более свободная денежная эмиссия, нужно обеспечить прежде всего безопасные условия ведения бизнеса, гарантию неприкосновенности частной собственности, а также создание конкурентоспособной экономики.

Банки идут навстречу Определенное уменьшение числа юридических лиц и небольшой рост ИП отметили и в ПСБ. Предприниматели, у которых раньше было несколько юрлиц или группа компаний, оптимизируют структуру бизнеса. Это помогает экономить. — Предприятия оперативно перестроили процессы, поэтому кризиса неплатежей мы не наблюдали, — рассказал Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Но вопрос финансирования оставался главным: с апреля особенно были востребованы федеральные программы поддержки малого бизнеса. Мы были, по сути, «операторами» этих программ, реализуемых в рамках распоряжений Правительства 696 и 422. В Петербурге и Ленобласти ПСБ выдал более 2,5 тысяч такого рода кредитов, 80% из которых — онлайн. Никаких бумаг, только заявка на сайте и принятие решения в течение 2–4 часов. Причем это касается не только действующих клиентов банка, но и новых. Сейчас из беззалоговых продуктов в ПСБ есть овердрафт, факторинг и онлайн-кредитование, когда 10 млн рублей можно получить на сайте одним нажатием кнопки.

— В сегменте среднего бизнеса заметна положительная динамика спроса на кредитование, — сообщил Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Основные драйверы роста здесь — это в том числе и программа Минэкономразвития по постановлению 1764. В ее рамках в ПСБ можно получить финансирование на срок до 10 лет по ставке от 5,5% годовых. Есть спрос на рефинансирование — компании обновляют текущий портфель для снижения кредитной нагрузки. Это абсолютно нормально в данной ситуации. Не наблюдается серьезных проблем с обслуживанием кредитов. Компании научились справляться с ситуацией, долг обслуживается, и доля фирм, выходящих на повторную реструктуризацию, исчисляется единицами процентов. Большим спросом во втором-третьем кварталах пользовались программы, которые предоставляются полностью в онлайн-формате. Например, из беззалоговых инструментов сейчас в ПСБ доступен онлайн-факторинг, позволяющий получить решение о финансировании компании-поставщика в течение нескольких часов; гарантийная поддержка компаниям — участникам госзакупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ; а также электронные банковские гарантии, которые ПСБ предоставляет на соответствующих площадках. Сейчас уже около 30% общего портфеля банковских гарантий ПСБ в Санкт-Петербурге составляют те, которые выдаются дистанционно. — Многие клиенты сегмента МСБ захотели получить кредитные каникулы, создав тем самым подушку безопасности, — продолжил Александр Хайкинсон. — Принятие решений по этим каникулам в банках заняло практически весь апрель — начало мая. Когда у бизнеса появилось некое понимание, какие процессы им нужно перестроить, многие стали отказываться от такой паузы. В ПСБ по госпрограмме каникулы предоставляли на срок до 6 месяцев, в индивидуальном порядке — до года. Примерно 85% наших клиентов из сферы МСБ, воспользовавшихся этой мерой защиты, уже вошли в график, 20–25% из них погасили досрочно. Горячий год У Фонда содействия кредитованию малого бизнеса год выдался активным — его услуги были особенно востребованы. Для поддержки малого и среднего бизнеса в пандемию Фонд получил докапитализацию из федерального и регионального бюджетов в размере 3,14 млрд рублей. Программы Фонда дополнили предложения банков на федеральном уровне. По стандартной программе микрофинансирования — залоговым займам — в 2020 году по сравнению с предыдущим годом объем выдачи увеличился в два раза. На 1 декабря выдано 142 займа на сумму 460 млн рублей, из которых 34 млн — производителям СИЗ и дезинфекции и 116 млн — субъектам МСБ из пострадавших отраслей. — В этом году по стандартной программе микрофинансирования мы смогли предложить предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей новый вариант — займы на поддержку бизнеса в размере до 5 млн рублей на срок до двух лет под 1% годовых на первый год и 3% на второй год, — рассказала Александра Питкянен, исполнительный директор Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса. — Для производителей СИЗ и дезинфекции установлена ставка 1% на весь период займа. В Фонде отметили, что только в Петербурге для МСБ была принята программа предоставления беззалоговых займов с возможностью безвозмездной субсидии на развитие деятельности. Ее могут получить предприниматели, которые воспользовались беззалоговой программой Фонда, при условии сохранении численности сотрудников, поддержке уровня средней заработной платы на одного работника не менее одного МРОТ, установленного в Петербурге, и выполнении условий договора займа Фонда. На сегодняшний день лимит по займам от правительства города уже израсходован — их выдано 562 на общую сумму 2 млрд рублей, что позволило сохранить 12 тыс. рабочих мест в секторе МСБ. В целом, наибольшее количество заявок в Фонд поступило от производственных и торговых компаний. По заявлениям предпринимателей правительство города расширило перечень ОКВЭД, по которому можно было рассчитывать на поддержку со стороны Фонда. Фонд смог принимать заявки о предоставлении беззалоговых займов на возобновление деятельности и зарплату не только от компаний из пострадавших отраслей, но также от компаний сферы услуг, медицинских, транспортных, туристических, общественного питания. Бизнес говорит Изменения этого года породили несколько новых трендов в развитии бизнеса. Региональный координатор «Клуба лидеров» в СПб и ЛО Вячеслав Трактовенко отметил несколько из них. — Первый — это изменение бизнес-моделей во многих сферах, — пояснил он. — Хоть ковид и не создал новых процессов, но сильно подтолкнул цифровую трансформацию практически всех отраслей, в том числе и наиболее консервативных. Второе — мы столкнулись с ростом обращений по вопросу взаимодействия с органами власти, особенно от отраслей, которые до этого никогда с этим не сталкивались. Ограничения вынудили этих предпринимателей объединяться и создавать ассоциации для диалога с властями. Третий тренд — это кооперация и помощь друг другу между всеми участниками экономической деятельности в городе. — Цифра 6% ушедших с рынка — это всего лишь начало. На мой взгляд, уйдут процентов 40, — считает Андрей Капитонов, владелец рекламного агентства «Капитан SMM». — И к 2021 году запасы, на которых бизнес протянул 2020 год, закончатся. Из-за налоговой политики многие предприниматели всерьез задумываются о миграции в другой регион. К примеру, в Мурманской области ставка по УСН составляет 1% для всех, в Петербурге же ее снизили до 3% для пострадавших отраслей. Собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк» и парикмахерских «Бигуди» в Санкт-Петербурге, представитель Ассоциации предпринимателей индустрии Красоты (АПИК) Ляля Садыкова также обратила внимание на особую важность перехода на УСН под 1% для всех, кто работал по ЕНВД. По ее словам, это позволит сохранить юридическую форму ООО и не переходить на ИП. Можно ожидать массового закрытия ООО, так как ФНС пока не предложила ничего взамен для этой формы бизнеса, а патентная система налогообложения рассчитана только на ИП. Кроме того, в туристической сфере начались массовые отказы от туров в связи с последними ограничениями: очень важно, чтобы банки согласились компенсировать предприятиям хотя бы процент за эквайринг. Среди важных шагов навстречу бизнесу Садыкова назвала внесение правок в постановление правительства 696 (кредиты на возобновление деятельности) на основании постановления 1976. Отменили требование по средней заработной плате в размере МРОТ для получения кредита под 2% — эксперт поблагодарила за то, что меру поддержки сделали более эффективной. — По федеральной программе поддержки и банки пошли навстречу, по региональной — Фонд содействия кредитованию выделил деньги на зарплату, — сказала индивидуальный предприниматель Виктория Тишина. — Только власть остается глухой и закрытой, и многими региональными программами помощи от города воспользоваться очень сложно. Наверное, нам стоит консолидироваться и совместно выработать методы, которые помогли бы выжить бизнесу. Не теряя оптимизма Последние законодательные явления не сделали жизнь предпринимателей легче. Бизнес-омбудсмен перечислил: постановление о сборе сточных вод для предприятий в жилых домах, отмена ЕНВД, переход на новую систему налогообложения в 2021 году и мусорная реформа в городе — еще множество вопросов нужно решить. Есть и хорошие новости, и поводы для робкого оптимизма. УСН с пониженными ставками для 12 отраслей и 54 сферы бизнеса в рамках первого пакета мер продлятся и на 2021 год. — Мы попросили губернатора посчитать возможность УСН с пониженными ставками и для других сфер, которые работали на ЕНВД, — пояснила Елена Церетели. — Считаем чрезвычайно важным сохранить пониженные ставки: где было 6% — стало 3, было 7% — стало 6. Также необходимо снижать ставку по УСН для отраслей, развивающих цифровизацию, и ОКВЭДов, связанных с этой сферой. Это привлекло бы высокомаржинальный бизнес в Санкт-Петербург. В противном случае бизнес из города будет уходить. С учетом того, что в федеральной перечень пострадавших многие важные отрасли не попали, город готов предоставить преференции бизнесу в сфере IT. Что касается банков, ПСБ отметил в текущем году рост объема финансирования и на перспективы рынка смотрит с оптимизмом. По словам Игоря Петрова, драйверами роста стала цифровизация всех процессов, усиление роли дистанционных каналов и возможность перевода в онлайн все большего количества банковских услуг. — По итогам 10 месяцев наши объемы выдачи кредитов выросли на 47% даже несмотря на некоторое затишье на рынке, — добавил Александр Хайкинсон. — Основой для роста послужили цифровые каналы и онлайн-продукты — факторинг, продукты, связанные с госпрограммами. Отдельно я бы отметил программу 1764 Минэкономразития — только в Петербурге мы выдали по ней более 2 млрд рублей по всем видам бизнеса. Также за счет оперативной перестройки большинства предприятий в третьем квартале у нас стало заметно больше инвестиционных заявок на финансирование — то есть бизнес постепенно оживает. Анна Романова, «Фонтанка.ру»