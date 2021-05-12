Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Петербургских бюджетников продолжают активно зазывать на праймериз «Единой России». О требованиях зарегистрироваться на сайте через портал госуслуг и отчитаться об этом «Фонтанке» рассказывают уже не только учителя и педагоги детских садов; на условиях анонимности уста отверзли сотрудники смольнинских комитетов, их «подведов», а также районных администраций. Чтобы облегчить процедуру для ещё не освоивших гранит компьютерной науки бюджетников, открываются специальные пункты, где помогают зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и на сайте предварительного голосования. «Фонтанка» побывала в таком центре в Невском районе, узнала, что в МФЦ не следят за своими сотрудниками и что решения принимает одна партия.



Педагоги одного из детских садов Невского района в середине антиковидных майских каникул получили сообщение от заведующей: «Информация для тех, у кого так и не получилось подать заявление через Госуслуги: в целях помощи для участия в предварительном электронном голосовании в Невском районе открыты два пункта: Седова, 122, и Коллонтай, 21/1. Сотрудники пунктов помогут зарегистрироваться на pg.er.ru (http://pg.er.ru/) для участия в голосовании через Госуслуги». По одному из адресов расположена социальная служба, по другому — подростковый центр «Огонёк». Корреспондент «Фонтанки» решил посмотреть, как это выглядит.



Подростково-молодежный центр «Огонёк» расположен прямо напротив станции метро «Проспект Большевиков», ещё одно соседство — муниципалитет «Невский округ». На двери муниципальной администрации висит листок, на котором пересохшим красным маркером нацарапано: «Для регистрации по электронному голосованию для ЕР в клуб «Огонёк». На двери самого клуба тоже висит объявление, но про партию власти в нём умолчали — безобидное послание для тех, кто хочет принять участие в электронном голосовании: им нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Внутри никаких указателей, но всё интуитивно понятно. На первой двери висит табличка: «Молодёжный совет Невского района». В кабинете сидит женщина за компьютером.

— По праймериз регистрироваться сюда?

— Да, проходите.

Женщина представляется сотрудником МФЦ Невского района. Ей нужно отдать паспорт и СНИЛС, чтобы восстановить доступ к Госуслугам. «Сейчас придёт смс, проверьте», — Юлия (это имя написано на заявлении о смене пароля) действует привычно и очень оперативно. Работа у неё непыльная: бюджетники не торопятся прибегать к её помощи, в день приходят, может быть, человек 15. В коридоре хлопает дверь. «Сменку взяла?» — спрашивает вахтёрша кого-то. Через несколько минут пожилая женщина заглядывает в кабинет «Молодёжного совета». «Я хотела спросить, я вот, как и девушка, меня тоже так же… ну на Госуслугах уже ввели, а вот на сайте самого голосования, не знаю, ещё можно?» Инспектор Стратонова не очень понимает вопрос, но на всякий случай отвечает: «Люди приходили, не жаловались». «Ну тогда хорошо», — успокаивается вахтёрша, хотя явно как не понимала, так и не понимает, ни что это за праймериз такие, ни как на них голосовать.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«С 24 по 30 мая на сайте появится список, нужно будет проголосовать за кого-то, кто будет кандидатом от «Единой России», — продолжает инспектор. На вопрос «за кого» отвечает грамотно: «На сайте будут кандидатуры».

После визита в «Огонёк» в пресс-службе МФЦ на вопрос «Фонтанки» о том, почему их сотрудники участвуют в праймериз «Единой России», заявили на всякий случай сразу: таким в их организации не занимаются. «Выездное обслуживание у нас только для слепых и слабовидящих раз в месяц. Мне об этом [о помощи сотрудников МФЦ для регистрации на сайте праймериз] ничего не известно», — сообщил пресс-секретарь МФЦ Виталий Симонов.

Прояснил ситуацию глава молодежного совета Невского района и представитель главы по делам молодежи Виталий Смеховский: «Так как «Единая Россия» — это партия власти, то в молодежных центрах такие вещи, конечно, могут проводиться. Ведь кто нас финансирует? Государство. Многопартийность — это про фракции в Государственной думе. А партия, которая принимает основные решения, одна — понятно какая». По словам Смеховского, его попросили найти место для сотрудника МФЦ в комитете по молодежной политике, и в этом нет ничего такого — ведь это полезно для граждан, которые благодаря участию в процедуре ещё политически образовываются.



Письма от бюджетников, которых настоятельно просят регистрироваться на сайте праймериз «Единой России», «Фонтанка» получает с конца апреля. Причем учителей и воспитателей просят не просто пройти процедуру, но и привести с собой друзей и родственников. В каждом районе произносят разные цифры: во Фрунзенском районе просят как минимум еще троих, в Петроградском — пятерых, в Приморском — десятерых. Иногда к просьбам добавляется что-то вроде «не проголосуете — школу закроют». Источник в партии «Единая Россия» тогда сообщал, что просьба привлечь бюджетников к голосованию спущена во все районы города: «Нужно показать явку».

Собеседник «Фонтанки» в одной из районных администраций рассказал, что им дали установку привести на праймериз 60 тысяч человек: «Мы понимаем, что это нереально, у нас бюджетников-то почти столько же. Все, конечно, покивали, но с пониманием, что это нереально». Ещё один собеседник добавил, что для небольших районов норма меньше — где-то 40 тысяч, где-то 20 тысяч. Сложив цифры из разнарядок, корреспондент «Фонтанки» получил в сумме более полумиллиона человек — это почти седьмая часть от общего числа избирателей города.



В петербургской «Единой России», впрочем, на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию развели руками: «У нас нет таких жалоб».

Предварительное голосование — процедура, которую уже несколько лет «Единая Россия» использует для отбора кандидатов на участие в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. В этом году оно организовано по открытой модели: участвовать и голосовать могут не только члены и сторонники партии, но и беспартийные.

Процедура праймериз рассчитана до конца мая, подача документов для участников закончится 14 мая. Для голосования партия использует сервис «Госуслуги».



Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»