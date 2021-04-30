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Не имей 100 рублей. Учителей в Петербурге «попросили» зарегистрироваться на праймериз «Единой России» и привести с собой друзей

Петербургских бюджетников привлекли к предварительному отбору кандидатов партии власти

Учителей школ и воспитателей детских садов в Петербурге попросили зарегистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». Отчитаться о выполнении задания нужно к 11 мая.

О получении инструкций о регистрации на портале pg.er.ru «Фонтанке» сообщили учителя и воспитатели из Фрунзенского, Петроградского и Приморского районов города. Им поручили не только зарегистрироваться, но и проголосовать, впрочем, за кого — не сказали. Также нужно привести с собой друзей и родственников. Во Фрунзенском районе попросили привести как минимум еще троих, в Петроградском — пятерых, в Приморском — десятерых.

На вопрос о подобных рассылках в администрации Приморского района не смогли ничего ответить, комментарий не удалось получить в Петроградском районе, во Фрунзенском районе всё отрицают:

«Администрация Фрунзенского района никогда не призывает голосовать за кого-то конкретного, как и участвовать в праймериз, потому что выполнение гражданского долга, как и супружеского, — личное дело каждого. Я, как человек воспитанный и как мужчина, в личные дела коллег не лезу», — отметил пресс-секретарь администрации Михаил Калинин. Он добавил, что в преддверии праздников в школы действительно пришло письмо, но лишь для того, чтобы согласовать график работы, а вовсе не для отчёта о регистрации на праймериз. «Если кто-то хочет принести пользу стране и городу, может записаться в поисковые отряды», — добавил он.

Источник в партии «Единая Россия» сообщил «Фонтанке», что просьба привлечь бюджетников к голосованию спущена во все районы города: «Нам нужно показать явку».

«Единая Россия» проводит предварительный отбор кандидатов на выборы как в Государственную думу, так и в Законодательное собрание Петербурга. Процедура праймериз рассчитана до конца мая, подача документов для участников закончится 14 мая. Проголосовать за «своего» кандидата от «Единой России» можно будет через сервис «Госуслуги».

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Комментарии (12)

DimDimych
Ну, на таких условиях я бы согласился.
Вячеслав Рогожин
У библиотекарей о том же поинтересоваться рекомендую
265898950
Никакой желтухи, истинная правда. В Выборгском районе С-Пб тоже самое, директор предлагает +1 день к отпуску, и +1 день за каждого приведенного.
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