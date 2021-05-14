Фото: РОБО "Выжить в Голод и Холод" Поделиться Поделиться







Вечером 13 мая герой дикого видео из Невского района оказался в отделе полиции. Из его квартиры забрали двух собак и кошку. Из 24 отдела они сначала отправились на ветеринарный осмотр, а затем по акту приема-передачи — в региональную общественную благотворительную организацию помощи бездомным собакам «Выжить в голод и холод». Трехлетняя Лея, пятилетняя Лада и кошка помещены на квартирные передержки. Бывшие владельцы очень хотят их вернуть. Президент организации Ольга Провентьева рассказала в интервью «Фонтанке», почему это, по ее мнению, невозможно, на каких основаниях можно изъять у владельцев животное и почему этот процесс начинается только после того, как любой неравнодушный гражданин возьмет на себя труд написать заявление в полицию.



РОБО "Выжить в Голод и Холод"

- Ольга, как себя чувствуют изъятые животные и что показала ветеринарная экспертиза?

- Проведено ветеринарное освидетельствование. У собак обнаружены ссадины и множественные гематомы. Соответствующие документы уже отправлены в правоохранительные органы.

- Что будет с изъятой кошкой?

- Мы условно назвали ее Кыся, домашняя кличка нам не известна. Ссадин на ней нет, но она истощена. Мы занимаемся собаками, поэтому Кыся под официальные документы приема-передачи отправится к нашим коллегам, которые занимаются кошками. Находиться она будет не в приюте, как и собаки, а на квартирной передержке. Повреждения у животных есть. Но одно дело их обнаружить, а другое — добиться возбуждения уголовного дела. Для этого потребуется резонанс в СМИ и дополнительные обращения граждан, которые мы сейчас будем организовывать.

- На каких основаниях можно изъять животных? Ведь с юридической точки зрения это собственность?

- В ближайшее время мы этим и займемся — отчуждением прав собственности. Правоохранительные органы сейчас выясняют, кому именно из членов семьи принадлежат эти права.



- Как юридически устанавливаются права собственности на животное, если на него не оформлен паспорт?

- Даже паспорт с чипом не являются безусловным доказательством собственности. Служить таковым может договор купли-продажи или договор дарения, как и в случае с любым движимым имуществом.

- Болонка, по свидетельствам соседей, принадлежит не мужчине, которые с ней плохо обращался на скандальном видео. Может ли хозяйка вернуть животное себе?

- Маленькая собака - это не болонка, а, скорее, метис пуделя. А большая — ближе к колли, а не шелти, не смотря на небольшой рост. Шелти еще меньше. В любой породе есть большие собаки и собаки низкорослые. Но, чтобы точно определить породу, потребуется заключение соответствующего эксперта. Но я не вижу смысла в этом. Если у собаки нет родословной и клейма в паху, то для нас она — метис. У Леи и Лады клейм нет.

Что касается хозяйки маленькой собаки, закон номер 498 об ответственном содержании обязывает владелицу обеспечить безопасное содержание животного. Судя по видео, она не может этого выполнить. Поэтому мы будем инициировать процесс лишения прав собственности и в отношении нее.



- Обращалась ли к вам владелица маленькой собаки или родители мужчины? Соседи говорят, что они очень хотят вернуть животных.

- Да, они очень хотят их вернуть, но это не значит, что это необходимо сделать. Они к нам не обращались с этим вопросом. Я имела неудовольсвие видеть даму, которая называла себя хозяйкой маленькой собачки. Вчера поздно вечером, когда мы с собаками выходили из полицейского участка, она буквально набросилась на меня с кулаками. Это вряд ли говорит о том, что она милая и добропорядочная. Мне и моим коллегам потребовалась помощь полиции, чтобы спокойно уехать с собаками.



Фото: РОБО "Выжить в Голод и Холод" Фото: РОБО "Выжить в Голод и Холод" Фото: РОБО "Выжить в Голод и Холод" Поделиться Поделиться







- Вы будете подавать на нее заявление?

- Она не успела меня ударить. Если бы у меня были какие-то повреждения, я бы подала заявление.

- Будет ли сбор средств на содержание изъятых животных на квартирных передержках?

- Вероятно, сбор будет, но, пока не получен счет из ветеринарной клиники, я не могу сказать сумму. Мы — негосударственная благотворительная организация, которая не финансируется из бюджета. Наши животные живут на пожертвования граждан.



- По вашему опыту, сколько стоит содержание собаки на передержке?

- Зависит от того, крупная это собака или мелкая. В среднем содержание на передержке обходится в 10 тысяч рублей в месяц.

- Некоторые соседи характеризуют мужчину, у которого изъяли животных, как хорошего собаковладельца, раньше за ним не замечалось жестокости по отношению к собакам. Не жестоко ли по отношению к Лее и Ладе отрывать их от близких людей и передавать незнакомцам?

- Наша практика показывает, что животные спустя сутки-двое не то чтобы забывают прежних хозяев, но прекрасно адаптируются. За время существования нашей организации с 2015 года через нас прошло порядка тысячи собак. Если бы все они были привязаны к своим бывшим владельцам, как они могли бы адаптироваться на передержках, а затем — у новых хозяев? Наше желание верить, что животные скучают по своим прежним владельцам — не более, чем наше желание. В действительности такого не происходит.

- В целом для Петербурга это исключительный случай, когда собак так быстро изымают у недобросовестных хозяев?



- В целом, к сожалению, в нашем городе случаи недобросовестного обращения с животными со стороны их хозяев — не редкость. Гораздо реже полиция реагирует на это и изымает собак. Но причина не в том, что полиция плохо работает или не хочет замечать эти случаи. Дело в том, что наши граждане проявляют сознательность только наполовину. Они могут поохать, поахать, понаписать где-нибудь о своем возмущении, сообщить в личку мне о том, что у соседа, например, собака постоянно воет или они видели, как он ее пинал. Я всем советую написать заявление в полицию, но практически никто не делает этого. В полиции нет телепатов. Как полицейские должны узнать, что с собакой плохо обращаются? Только из заявлений граждан, из видеодоказательств. И тогда они действуют.

- Из тысячи собак, которые прошли через вашу благотворительную организацию, как много животных были изъяты у хозяев полицией?

- По сути, это первое изъятие. Обычно животных забирали мы сами. Например, 20-30% собак мы задержали на улице, увидев, что животное находится на самовыгуле. О каждом факте такого задержания безнадзорного животного наша организация писала заявление в полицию. Хозяева, как правило, не пытались вернуть своих собак, понимая, что нарушили закон. В 24 отделении полиции сейчас находится наше заявление о возбуждении уголовного дела по одному из таких случаев. Зимой мы забрали кане-корсо, которого владельцы привязали у магазина. Они пробыли в магазине минут семь, вышли с банками пива и, попивая пиво, прошли мимо собаки. Пес сидел привязанным на улице в мороз пять часов. Хозяйка очень хотела вернуть его, она пытается обвинить меня в краже животного. А я даже не отвязывала собаку у магазина, ее мне передали спасатели. Все это зафиксировано камерами видеонаблюдения. Разумеется, мы животное не возвращаем. Суда пока не было.



- Как вы будете подбирать новых владельцев Лее и Ладе?

- У людей, которые проживают в том же ЖК, шансов взять этих собак нет. Они не застрахованы от хулиганских действий бывших, я надеюсь, владельцев. У нас достаточно строгая система отбора новых хозяев. Сейчас поступило с десяток сообщений в духе «я бы взял». Но их я пока даже не рассматриваю. У нас ступенчатая система работы: сначала кандидаты заполняют анкеты, присылают нам и мы их рассматриваем. Проводится собеседование по телефону, затем — личное знакомство и осмотр места проживания кандидатов. Животные будут передаваться пока только по договору передержки с материальной ответственностью. Жители других регионов тоже не рассматриваются. Мы не будем рассматривать заявки от людей, у которых нет внятного источника дохода, а следовательно, возможности оплачивать содержание собаки, и те, кто живет на съемном жилье или в коммунальной квартире. Собаку можно выселить из коммуналки по суду, и такой прецедент у нас был. Но тогда хозяйка не отказалась от собаки, она на протяжении полугода навещала животное в приюте и решала жилищный вопрос: продавала свою комнату, оформляла ипотеку и покупала отдельную квартиру. Все — чтобы вернуть своего питомца. И женщине это удалось.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

