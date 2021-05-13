Еще один студент казанского колледжа, где учился стрелок Галявиев, называл себя богом. Теперь он мёртв

Как пишет 13 мая KazanFirst , женщина считает, что подростков обрабатывает какая-то деструктивная организация. Её сын учился в том же колледже, что и Галявиев. 10 мая 2020 года он совершил самоубийство. По её мнению, Галявиев тоже мог совершить преступление 10 мая, но ему помешало то, что это был выходной.

«Он учился в ТИСБИ, в колледже, и также бросил ТИСБИ и ушёл оттуда, не захотел учиться до конца. <…> Ребёнка что-то мучило, так же был одиночкой и оттолкнул всю свою семью. Перед смертью попросил прощения у нас», — рассказывает Наталья в Instagram. Неприятности у её сына, по её словам, начались в 13-летнем возрасте с «Синего кита». В семье об этом узнали намного позже.

По её словам, он произносил те же слова про бога и монстра. «Теперь я узнаю, что тот, кто расстрелял детей и взрослых, учился вместе с Даней. Он был только на год старше его. Возможно, мой Даня не смог этого сделать. Теперь я прошу следствие возобновить дело. Все слова, который говорит сейчас стрелок, говорил мой сын, — утверждает Наталья. — Прошёл ровно год, следствие было закрыто, но они даже не посмотрели телефон ребёнка моего. Тогда я обнаружила всё, что его беспокоило. Даниил отметил определённые имена в блокноте, и я хочу, чтобы они теперь всё это проверили».

Женщина намерена завтра подать заявление о возобновлении расследования дела о смерти её сына.

