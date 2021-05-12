В суде Галявиев заявил, что не имеет тяжких и хронических заболеваний. Отвечал на вопросы судьи чётко и уверенно. По версии следствия, юноша в гимназии успел выстрелить не менее 17 раз, а на первом этаже у кабинета английского языка установил взрывное устройство. Следователь также отметил, что Ильназ вину признал, и потребовал 2 месяца ареста. Стрелок не стал возражать против меры пресечения. Суд постановил заключить Галявиева под стражу.

Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве двух и более лиц.

Пока суд избирал меру пресечения, в «аквариуме» с Галявиевым находились три сотрудника полиции, к двум из которых юноша был прикован наручниками.

Нападение на гимназию 175 в Казани произошло около 9:30 утра 11 мая. Галявиев, который 28 апреля получил лицензию на ношение оружия, устроил стрельбу в школе, которую закончил несколько лет назад. В результате погибли две учительницы и семь школьников. Их сегодня похоронили в Казани. Еще 18 детей были госпитализированы, пятеро остаются в крайне тяжелом состоянии. У 12 детей — пулевые ранения.

Сам Галявиев в конце апреля был отчислен из колледжа, где учился на айтишника, за систематические прогулы. На первом допросе он заявил, что осознал себя богом, а потом в нем пробудился монстр, и он стал всех ненавидеть.