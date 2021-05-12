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В Казани начались похороны погибших в ходе нападения на школу детей и взрослых

Видео: в Казани проходят похороны двух учительниц и семи школьников, погибших от рук стрелка

Погибших учителей и школьников в Казани похоронят на шести кладбищах. Траурные церемонии сопровождают психологи.

Как сообщают СМИ 12 мая, двух учительниц — Эльвиру Игнатьеву и Венеру Айзатову похоронят в Константиновке и Самосырово, семерых детей — на кладбищах в Рыбной Слободе, Высокой Горе, на Кургане и Мусульманском кладбище.

Утром в среду тела погибших выдали родственникам в морге на Сибирском тракте в Казани. Территория здания была оцеплена полицейскими.

Власти Татарстана обещали, что оплатят похороны погибших в результате стрельбы в гимназии 175.

«Все выплаты, вопросы похоронные — все вопросы берем на себя. Организуем эту работу», — заявил глава республики Рустам Минниханов во время совещания, на котором присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Автор: Youtube.com/tatar.inform krim

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии, где учился раньше. Он действовал в одиночку, а затем сдался полиции. По официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. У 8 из 18 пострадавших детей пулевые ранения, состояние двух человек крайне тяжёлое. В Татарстане 12 мая объявлен день траура.

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Комментарии (4)

Noisymouse
Как страшно... Вчера утром люди проводили детей в школу и даже подумать не могли, что уже сегодня их ждут погребальные дела. Никакие слова не помогут - тут с ума бы не сойти...
Din1922
М это хорошо, что это совершил татарин, а если этот сделал русский, то тут такое бы началось бы, мама не горюй!+Татарстан известен своим русофобством).
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