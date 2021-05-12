Погибших учителей и школьников в Казани похоронят на шести кладбищах. Траурные церемонии сопровождают психологи.
Как сообщают СМИ 12 мая, двух учительниц — Эльвиру Игнатьеву и Венеру Айзатову похоронят в Константиновке и Самосырово, семерых детей — на кладбищах в Рыбной Слободе, Высокой Горе, на Кургане и Мусульманском кладбище.
Утром в среду тела погибших выдали родственникам в морге на Сибирском тракте в Казани. Территория здания была оцеплена полицейскими.
Власти Татарстана обещали, что оплатят похороны погибших в результате стрельбы в гимназии 175.
«Все выплаты, вопросы похоронные — все вопросы берем на себя. Организуем эту работу», — заявил глава республики Рустам Минниханов во время совещания, на котором присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Автор: Youtube.com/tatar.inform krim