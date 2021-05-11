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«У меня нет родителей. Я от всех отказался». Казанский стрелок объяснил свой поступок абсолютной ненавистью

В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в школе в Казани

Кадры первого допроса 19-летнего жителя Казани, который устроил стрельбу в школе, появились в Сети. На записи он говорит: «Я осознал себя богом. А потом во мне стал пробуждаться монстр».

Фрагмент видео, на котором 19-летний Ильназ Галявиев корчится, прикованный наручниками к клетке, 11 мая публикует телеграм-канал «Еду в Татарстан». «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — кричит оперативникам стрелок.

«Я сам осознал, что я бог. Я первый это сказал маме. У меня мамы нет, я иногда её так называю. Она мне не мать. У меня нет родителей. Я от всех отказался. Они это прекрасно знают», — уверяет Галявиев.

При этом он требует, чтобы к нему не применяли психологические и экстрасенсорные практики и не приписывали субъективное мнение.

11 мая в 9:50 молодой мужчина с ружьём вошел в гимназию № 175, где сначала застрелил охранника, а потом начал беспорядочную стрельбу на втором этаже. По официальным данным, на месте погибли учительница и 7 восьмиклассников. Ещё двое раненых, по данным минздрава, скончались от ранений в больнице. Всего в стационары Казани увезли 18 детей и троих взрослых.

Стрелка, который получил лицензию на оружие 28 апреля, спецназ задержал на выходе из учебного заведения. Следственный комитет по факту массового убийства возбудил дело.

Сеть городских порталов ведет текстовую трансляцию событий в Казани. Вся информация и свидетельства очевидцев собраны здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

nuga
Шайтан им овладел,пусть не приписывает себе Бога.Одержимый,как Ленин и Гитлер.Объединяет одно-человеконенавистничество.На перековку пожизненную,пусть работает на зоне,шьёт рукавицы,трусы,халаты .
Гражданкa
гммм а ведь это существо могло быть призвано в ряды вооруженных сил...
Гоша Куц
Это как раз тот случай, когда парня этого пока он связанный валяется надо потихоньку зачистить, дескать он там поранился сам и т.д. А то не дай Бог признают его ненормальным, да и если суд будет - опять таки начнут рассусоливать - что там случилось, из-за чего это он начал. А так - раз, сделали, кремировали и не вспоминать о нем.
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