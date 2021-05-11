«У меня нет родителей. Я от всех отказался». Казанский стрелок объяснил свой поступок абсолютной ненавистью

Фрагмент видео, на котором 19-летний Ильназ Галявиев корчится, прикованный наручниками к клетке, 11 мая публикует телеграм-канал «Еду в Татарстан». «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — кричит оперативникам стрелок.

«Я сам осознал, что я бог. Я первый это сказал маме. У меня мамы нет, я иногда её так называю. Она мне не мать. У меня нет родителей. Я от всех отказался. Они это прекрасно знают», — уверяет Галявиев.